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Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, Εντουαρντ Ιορντανέσκου, γιος του Ανχελ, ο οποίος ήταν για ένα χρόνο στον πάγκο της εθνικής Ελλάδας (1998-99) θα είναι ο αντικαταστάτης του Αλέσιο Ντιονίζι στον πάγκο της Γουότφορντ.

Ενα ακόμη «θύμα» στην «ηλεκτρική καρέκλα» της Γουότφορντ, καθώς η αγγλική ομάδα έδειξε την πόρτα της εξόδου και στον Αλέσιο Ντιονίζι.

Ο 45χρονος Ιταλός κόουτς, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Χέρτφορντσαϊρ το περασμένο καλοκαίρι, απολύθηκε, καθώς η ομάδα βρίσκεται πλέον στην 21η θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Ντιονίζι έγινε έτσι ο 20ος προπονητής που κάθισε στον πάγκο της Γουότφορντ την τελευταία δεκαετία και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου!

Αντικαταστάτης του Ντιονίζι θα είναι ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, Εντουαρντ Ιορντανέσκου, γιος του Ανχελ, ο οποίος ήταν για ένα χρόνο στον πάγκο της εθνικής Ελλάδας (1998-99). Ο 48χρονος Ρουμάνος κόουτς είναι χωρίς δουλειά από τον Οκτώβριο του 2025, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο της Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο Ιορντανέσκου πέρασε από την Ελλάδα και τον πάγκο του Πανιωνίου, την ίδια χρονιά που ο διάσημος πατέρας του ήταν στον πάγκο της εθνικής.