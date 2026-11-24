Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με 21 πόντους στο 87-72 επί της Ζάλγκιρις, ο Κέντρικ Ναν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο διπλό στο Κάουνας. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει στη Βαλένθια και η Superbet συνδυάζει το σκοράρισμα και τη δημιουργία του σε SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* στο 4.60*. Άλλα πέντε παιχνίδια συμπληρώνουν το αποψινό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Σε όλες τις επιλογές μετρούν και τα στατιστικά της παράτασης, εφόσον υπάρξει.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός | Ο Ναν ξανά στο παρκέ των playoffs

Στις 21:30 ο Παναθηναϊκός πατά ξανά το παρκέ της Roig Arena, εκεί όπου κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια των περσινών playoffs, προτού η Βαλένθια γυρίσει τη σειρά σε 3-2. Στο 68-67 του πρώτου αγώνα ο Ναν είχε βάλει 21 πόντους. Φέτος πηγαίνει στην Ισπανία ως τρίτος σκόρερ της διοργάνωσης, με 19,9 πόντους ανά παιχνίδι.

Από 3.70 σε 4.60* η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* της Superbet για τουλάχιστον 20 πόντους και 4 ασίστ του Κέντρικ Ναν στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός, μαζί με τυχόν παράταση.

Μπεσίκτας – Παρί | Πρώτο ραντεβού στην EuroLeague

Η Μπεσίκτας υποδέχεται την Παρί στις 19:00 στην πρώτη τους συνάντηση στην EuroLeague. Στο EuroCup του 2023/24 είχαν μοιραστεί τις νίκες, με δύο διπλά. Για την ομάδα της Πόλης, ο Σκότι Γουίλμπεκιν έχει βάλει τουλάχιστον δύο τρίποντα στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του στην EuroLeague.

Από 2.82 σε 3.15* για τουλάχιστον 15 πόντους του Σκότι Γουίλμπεκιν και 6 ριμπάουντ του Άντε Ζίζιτς.

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια | Πέντε σερί νίκες για τους Σέρβους στα μεταξύ τους

Πέντε διαδοχικές νίκες μετρά ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στη Βίρτους, αλλά στο τελευταίο τους ματς στο Βελιγράδι η διαφορά ήταν μόλις ένας πόντος (90-89). Στις 20:00 οι Σέρβοι υποδέχονται ξανά τους Ιταλούς, με τον Τάισον Κάρτερ να έχει φτάσει τους 14 πόντους στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια του στην EuroLeague.

Από 3.55 σε 4.00* για να πετύχει ο Τζόρνταν Νουόρα τουλάχιστον 16 πόντους και ο Τάισον Κάρτερ τουλάχιστον 14.

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Επτά σερί ματς με τρίποντο ο Ομπστ

Η τελευταία συνάντησή τους κρίθηκε στην παράταση, με τη Μακάμπι να κερδίζει 111-106 στο Τελ Αβίβ. Η Μπάγερν την περιμένει στο Μόναχο στις 21:00, με τον Αντρέας Ομπστ να έχει ευστοχήσει από τα 6,75 μ. σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Από 3.10 σε 3.40* για τουλάχιστον 12 πόντους του Αντρέας Ομπστ και 5 ριμπάουντ του Γιοχάνες Τίμαν.

Βιλερμπάν – Μιλάνο | Μπορεί ο Μιλς να βάλει φρένο στο σερί των Ιταλών;

Το Μιλάνο έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του απέναντι στη Βιλερμπάν, με πιο πρόσφατο το 77-76 στη Γαλλία τον Φεβρουάριο. Στις 21:45 οι Γάλλοι ψάχνουν απάντηση από τον Πάτι Μιλς, που σκοράρει 15,5 πόντους κατά μέσο όρο στη φετινή EuroLeague.

Από 2.80 σε 3.10* για να σημειώσει ο Πάτι Μιλς τουλάχιστον 16 πόντους και να μαζέψει ο Τζέι Κράουντερ τουλάχιστον 4 ριμπάουντ.

Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ | Ο Μπόλντγουιν επιστρέφει στο «Παλάου»

Στις 22:00 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Οι Τούρκοι πήραν και τα δύο περσινά παιχνίδια τους. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έκρινε το 72-71 της Πόλης από τη γραμμή των βολών, ενώ στη Βαρκελώνη η Φενέρ έφυγε με το διπλό, 82-78.

Από 3.60 σε 4.00* η ενισχυμένη απόδοση* για τουλάχιστον 12 πόντους του Γουέιντ Μπόλντγουιν και 5 ριμπάουντ του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ; Στο SuperSocial της Superbet μοιράζεσαι την ανάλυσή σου, βλέπεις τα δελτία των creators και συζητάς με την κοινότητα για τα ματς της EuroLeague.

Live Casino*, ΕΔΩ η εμπειρία γίνεται SUPER!

Έλληνες κρουπιέρηδες και αγαπημένα παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση στο Live Casino της Superbet. Η εμπειρία είναι LIVE. Η διασκέδαση είναι SUPER!

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.