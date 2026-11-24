Οι σημαντικές απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή περιορίζουν τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Πιθανές εκπλήξεις με τη Μίλαν και δύσκολες αποφάσεις για τη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί περιορισμένες επιλογές, κυρίως στις πέντε θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Οι τραυματισμοί των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο έχουν περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες λύσεις, ενώ το πρόβλημα του Λίον Μπέιλι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Ισπανό τεχνικό να καλύψει εύκολα τα κενά.

Το ροτέισον στην τελευταία ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεν, σε συνδυασμό με την καλή βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού στο Europa League, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκπλήξεις στην ενδεκάδα απέναντι στη Μίλαν.

Δεν αποκλείεται να δούμε τον Ρέτσο, τον Κάρμο ή ακόμη και τον Πέντερσεν σε ρόλο αμυντικού μέσου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του σχηματισμού.Μια ακόμη πιθανή επιλογή είναι να δόυμε και ένα εκ των Μπρούνο ή Τικνιζιάν σε ρόλο εξτρέμ. Πρόκειται για αγωνιστικά σενάρια και όχι για αποφάσεις που έχουν οριστικοποιηθεί.

Σε καμία περίπτωση, πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα υποτιμήσει το παιχνίδι με τη Μίλαν. Η αναμέτρηση με έναν αντίπαλο τέτοιου μεγέθους, μπροστά σε ένα κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποτελεί από μόνη της ισχυρό κίνητρο.

Άλλωστε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Europa League και διατηρούν σημαντικές πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στους «16». Μετά τη Μίλαν ακολουθούν η Τσέλιε εκτός έδρας, η Χόφενχαϊμ στο Φάληρο και η Τορεένσε εκτός έδρας, αναμετρήσεις στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν τους βαθμούς που χρειάζονται για την πρώτη οκτάδα.

Την ίδια στιγμή, το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή και δεν έχει περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες.

Με το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, η αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ μοιάζει πλέον σχεδόν επιβεβλημένη για τον Ολυμπιακό. Οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιλογές στη μεσαία και μεσοεπιθετική γραμμή λόγω των τραυματισμών των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο, αλλά και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Λίον Μπέιλι, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη διαχείριση του ρόστερ.

Μια ενδεχόμενη αναβολή θα προσέφερε πολύτιμες ανάσες στους ποδοσφαιριστές και περισσότερο χρόνο για την επιστροφή των τραυματιών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ιμανόλ καλείται να βρει λύσεις χωρίς να θέσει σε δεύτερη μοίρα κανέναν από τους στόχους της ομάδας.