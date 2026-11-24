Στην Ιταλία ταξίδεψε η ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με την Κόμο (24/11, 22:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό στην προσπάθεια της Ένωσης για μια θέση στην 24άδα.

Η Κόμο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της μετράει επτά νίκες και την ήττα από την Ίντερ.

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Στο 2-0 επί της Κάλιαρι το Σάββατο, η ομάδα του Φάμπρεγκας έφτασε στο τρίποντο σχεδόν... σβηστή, κάνοντας περισσότερο διαχείριση δυνάμεων. Ο Νίκο Παζ έμεινε εκτός αρχικού σχήματος για να πάρει ανάσες, όπως και ο Περόνε.

Η Κόμο είναι στην 5η θέση της Serie A, μόλις στο -1 από την πρώτη τετράδα και παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο παθητικό τερμάτων (10) στην κατηγορία, πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Λάτσιο (9).

Στην παρθενική της παρουσία στο Champions League, η Κόμο δείχνει εξαιρετικά αγωνιστικά δείγματα. Τα οποία συνδυάζει ιδανικά με το αποτέλεσμα. Εννέα βαθμοί σε τέσσερα ματς ο απολογισμός, με 2/2 εντός έδρας κόντρα σε Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα με εμφατικό τρόπο (4-1 αμφότερες).

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Ηττήθηκε στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ (2-3), αλλά πέτυχε το σκορ της χρονιάς στη διοργάνωση όταν διέσυρε τη Λανς στη Γαλλία με το ασύλληπτο... 9-1! Χεσούς Ροντρίγκες (εξτρέμ), Κιν (επιθετικός), Αντάι (εξτρέμ), είναι εκτός μάχης.

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί κόντρα στην Καλαμάτα και επικράτησε με σκορ 1-0 στη Νίκαια, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να απειλήσει παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και βρήκε το γκολ της νίκης δια ποδός Κοϊτά (55’).

Η ομάδα του Νίκολιτς είναι στην 3η θέση της κατάταξης, στο -7 από την κορυφή αλλά και με ένα ματς λιγότερο. Στην League Phase του Champions League η κατάσταση είναι... ζόρικη, καθώς έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς μετά από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Πάλεψε σαν θηρίο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκε δις (12’, 75’), αλλά εντέλει ηττήθηκε 2-3 με γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις.

Γαλατάσαραϊ (εντός), Ρόμα (εντός) και Ντόρτμουντ (εκτός) είναι τα παιχνίδια που απομένουν μετά από αυτό με την Κόμο στην Ιταλία. Τιμωρημένος ο Κοϊτά, δύο μήνες εκτός ο Αριάγκα.

Η Κόμο είναι απολαυστική την φετινή σεζόν, με τρομερή ευχέρεια σε δημιουργία και εκτέλεση. Σαφώς και είναι φαβορί, ωστόσο δεν υπάρχει καμία αξία στις υπέρ της αποδόσεις. Και η ΑΕΚ πάει στην Ιταλία υποψιασμένη, με καλή ψυχολογία και παίκτες έμπειρους σε τέτοιες καταστάσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μαρίν 1+ σουτ στην εστία & Κόμο Over 2,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Emirates του Λονδίνου, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ (22:00), σε μια μάχη με φόντο την οκτάδα της League Phase.

Η ομάδα του Αρτέτα επέστρεψε στη δράση με απώλεια βαθμών, καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Νιούκαστλ εκτός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στην Premier League.

Οι Gunners είχαν ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και πήγαν προηγούμενοι στα αποδυτήρια χάρη σε τέρμα του Έζε. Ωστόσο η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, η Νιούκαστλ έφτασε στην ανατροπή μέσα σε 12 λεπτά, με τον Μαντουέκε να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Πάντα στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ, στο +6 από Μπράιτον και Σίτι που ακολουθούν.

Με τρεις νίκες και μοναδική απώλεια βαθμών στο 2-2 με Μπάγερν στο Μόναχο, οι Λονδρέζοι είναι στην 3η θέση της League Phase, στο -2 από Παρί ΣΖ και Ρεάλ Μαδρίτης που συγκατοικούν στην κορυφή. Εκτός μάχης οι Ράγια, Σάκα και Θουμπιμέντι, επέστρεψε ο Σαλιμπά.

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Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε 1-0 της Γκλάντμπαχ εκτός έδρας, φτάνοντας τις έξι νίκες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της, στα οποία παραμένει αήττητη.

Το γκολ του Φέλιξ Ενμέτσα στο 80' χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του Νίκο Κόβατς και την ανέβασε στην κορυφή της Bundesliga, στο +2 από την Μπάγερν, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Κολωνία.

Θετική είναι η πορεία της και στο Champions League, όπου μετρά τρεις νίκες και μία ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές. Βρίσκεται στη 12η θέση με εννέα βαθμούς, ισόβαθμη με την τέταρτη Κόμο, και έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ. Στόχος της πλέον είναι η πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Τσαν, Κωνσταντέλιας και Λερμά, ενώ τραυματίας είναι ο Ινάσιο. Οι Τσουκουεμέκα και Γκιρασί είναι διαθέσιμοι, ενώ θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Καρέτσας, Νουανέρι και Ζάμπιτσερ.

Δύσκολα κοντράρεται η Άρσεναλ, που έδειξε πάντως έλλειψη συγκέντρωσης μετά την διακοπή. Η Ντόρτμουντ είναι πιο «δεμένη» φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές και θα το παλέψει στο Λονδίνο. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τζόλης γκολ ή ασίστ & Under 4,5 κάρτες σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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