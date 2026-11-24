Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Leapmotor συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα και πλέον από τη γραμμή παραγωγής της έχουν βγει περισσότερα από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πρόκειται για την πρώτη κινεζική startup μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) που επιτυγχάνει αυτή την επίδοση, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο αυτοκινητικό χάρτη.

Ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ο πιο πετυχημένος μήνας της Leapmotor με 106.127 παραδόσεις, ενώ από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο το συνολικό νούμερο ήταν 772.666 μονάδες.

Πίσω από αυτή την εξαιρετική εμπορική πορεία βρίσκεται μια πληρέστατη γκάμα που περιλαμβάνει πλέον πέντε μοντέλα.

Εισαγωγικό είναι το T03, το πιο προσιτό ηλεκτρικό -και αυτόματο- αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς. Κοστίζει €16.290 και δίνει επιλογή χρώματος χωρίς χρέωση, ενώ η αυτονομία είναι 265 km στον μικτό κύκλο WLTP και 395 στον αστικό.

Η ναυαρχίδα της Leapmotor ονομάζεται C10 και είναι ένα D-SUV με μήκος 4,74 m. Διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό καθώς και με το πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα Hybrid EV. Σε αυτό, ένας θερμικός κινητήρας λειτουργεί σα γεννήτρια όταν χρειάζεται και χωρίς να κινεί ποτέ τους τροχούς εξασφαλίζει αυτονομία σχεδόν 1.000 km. Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιεί και το C-SUV που ονομάζεται B10.

Ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Leapmotor κατέχει το Β05, ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό C-Hatchback με κουπέ σχεδίαση, που χαίρεσαι να βλέπεις και να οδηγείς. Αποδίδει 218 HP στους πίσω τροχούς, διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και έχει αυτονομία έως 482 km στο μικτό κύκλο WLTP. Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προδιαγραφές συνοδεύονται από αντίστοιχα ενδιαφέροντα τιμοκατάλογο, με εισαγωγική τιμή €22.790 (με την κρατική επιδότηση).

Το πιο νέο μοντέλο είναι το Β03Χ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV με compact διαστάσεις, κορυφαία πρακτικότητα, 510 lt χώρου αποσκευών και υψηλή τεχνολογία. Η εισαγωγική τιμή είναι μόλις €19.990 συνεχίζοντας την αξεπέραστα value for money προσέγγιση της μάρκας.

Η Leapmotor εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Lepas και FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της οποίας εξασφαλίζουν κορυφαία εξυπηρέτηση του πελάτη.