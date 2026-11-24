Ιδιαίτερη και ξεχωριστή συμβολή είχε η ΚΑΕ Άρης στην πολύ σημαντική συμφωνία του ΑΣ Άρης με την Stoiximan.

Στην επίτευξη της έναρξης της τετραετούς συνεργασίας του ΑΣ Άρης με την Stoiximan έπαιξε κομβικό ρόλο η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Αυτή η συμφωνία, που αποκτά ιστορικές διαστάσεις για τον ΑΣ, αφού πρόκειται τη μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία στην ιστορία του Ερασιτέχνη, φέρει και την σφραγίδα της διοίκησης και της ηγεσίας της ΚΑΕ Άρης.

Ο νέος μπασκετικός Άρης υπό τον Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται κοντά στα τμήματα του συλλόγου, προσφέροντας τώρα σημαντική βοήθεια για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας του ΑΣ με την στοιχηματική εταιρεία, η οποία διαφημίζεται και στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ομάδας μπάσκετ.

Οι άνθρωποι της ΚΑΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση του deal και θα συνεχίσουν να είναι στο πλευρό του Ερασιτέχνη, δείχνοντας έτσι την αμέριστή συμπαράστασή τους.