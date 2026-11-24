Η ένταση στο εσωτερικό της Ferrari μεγαλώνει, με τον Λιούις Χάμιλτον να αμφισβητεί εκ νέου την αγωνιστική νοοτροπία του Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από τη δεύτερη σύγκρουση των δύο οδηγών μέσα σε τρία Grand Prix.

Μετά το επεισόδιο στο Μεξικό, οι δύο οδηγοί της Scuderia είχαν νέο θερμό τετ α τετ στο Λας Βέγκας, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να κατηγορεί ουσιαστικά τον ομόσταβλό του ότι έβαλε την προσωπική τους μονομαχία πάνω από το συμφέρον της ομάδας.

Η ένταση είχε αρχίσει ήδη από τον 12ο γύρο, όταν ο Χάμιλτον έδινε μάχη με τον Λάντο Νόρις. Ο Λεκλέρ επιχείρησε να χωθεί στην εσωτερική της έβδομης στροφής, με αποτέλεσμα τα τρία μονοθέσια να βρεθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Ο Βρετανός έκοψε το σικέιν, διατήρησε τη θέση του έναντι του οδηγού της McLaren και τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής στην ενδοεπικοινωνία, καθώς θεωρούσε ότι είχε βγει εκτός πίστας για να αποφύγει τη σύγκρουση. «Μπορείτε να του πείτε να κάνει πίσω, γαμώτο; Προσπαθώ να φτάσω αυτούς που βρίσκονται μπροστά», φώναξε στους ανθρώπους της Ferrari. Στον 38ο γύρο, ο Λεκλέρ επιχείρησε νέα προσπέραση στο ίδιο σημείο της πίστας, μόνο που αυτή τη φορά ο Χάμιλτον δεν υποχώρησε. Τα δύο κόκκινα μονοθέσια συγκρούστηκαν, με τον Βρετανό να κάνει τετακέ και να υποχωρεί στη δέκατη θέση, προτού ανακάμψει και τερματίσει έβδομος.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταλογίσει στον Λεκλέρ νοοτροπία «όλα ή τίποτα» στις μεταξύ τους μονομαχίες, άφησε νέες αιχμές μετά τον τερματισμό. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πώς θα νικήσουμε τη McLaren. Πρέπει να νικήσουμε τη McLaren. Δεν έχει νόημα να μαχόμαστε μεταξύ μας πιο πίσω, γιατί κάθε φορά που το κάνουμε χάνουμε έδαφος. Ας συνεργαστούμε, ας εκμεταλλευτούμε το slipstream και ας κυνηγήσουμε αυτούς που βρίσκονται μπροστά. Προφανώς, δεν είχαμε την ίδια νοοτροπία».

Και κατέληξε με μια ακόμη αιχμηρή τοποθέτηση: «Τελικά, αυτό μας κόστισε πολλούς βαθμούς. Είναι κρίμα. Η ομάδα αξίζει κάτι καλύτερο».