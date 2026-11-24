Ο Ηλίας Κουτσουπιάς παραχώρησε συνέντευξη στο Grandsport, μιλώντας για τα πρώτα του βήματα στον ΟΦΗ και την αναμέτρηση της Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο.

Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ στην Κρήτη έχει ξεχωριστή σημασία για τον Ηλία Κουτσουπιά, καθώς ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει στον τόπο όπου μεγάλωσε, ως μέλος της βελγικής ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί απέναντι στον σύλλογο που υποστηρίζει από μικρό παιδί και με τον οποίο η οικογένειά του διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς.

Σε μια συνέντευξη με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα στο Grandsport, ο Κουτσουπιάς μίλησε για τις παιδικές του αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ, την παρακαταθήκη του πατέρα του, το όνειρο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα του ΟΦΗ, αλλά και την ιδιαίτερη συνθήκη της ευρωπαϊκής συνάντησης των ομάδων των δύο αδελφών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξέλιξη των Κρητικών και στην πρόσφατη εκπλήρωση ενός μεγάλου προσωπικού στόχου, το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Ηλία Κουτσουπιά στο Grandsport:

Μεγάλωσες ακούγοντας ιστορίες για τον πατέρα σου και τον ΟΦΗ. Ποια είναι όμως η δική σου πρώτη ανάμνηση από την ομάδα, εκείνη που σου έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό όταν ακούς το όνομά της;

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, άκουγα ιστορίες για τον πατέρα μου, για το γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό με το οποίο ο ΟΦΗ βγήκε στην Ευρώπη, αλλά και για το σύνθημα που υπήρχε για εκείνον. Από μικρός ένιωθα περήφανος όταν μου μιλούσαν γι’ αυτά.

Θα μου άρεσε πολύ να ακουστεί ξανά αυτό το σύνθημα, παρότι δεν θα αγωνιστώ, γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ ζωντανά στο γήπεδο. Θα ήταν μεγάλη περηφάνια για μένα και, φυσικά, θα ήταν ακόμη πιο όμορφο να το ακούσω κάποια στιγμή ενώ παίζω.

Η εικόνα, όμως, που μου μένει περισσότερο είναι ο εαυτός μου σαν παιδάκι, να παίζω ποδόσφαιρο και να ονειρεύομαι ότι κάποια ημέρα θα φορέσω τη φανέλα του ΟΦΗ και θα διεκδικήσω κάτι σημαντικό μαζί του. Αυτό που κάνει η ομάδα τον τελευταίο χρόνο είναι σπουδαίο. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις όσα έχει καταφέρει».

Τι σε στενοχωρεί περισσότερο που δεν μπορείς να αγωνιστείς: ότι χάνεις ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Άντερλεχτ ή ότι επιστρέφεις στη γενέτειρά σου χωρίς να έχεις την ευκαιρία να δείξεις σε όλους στην Ελλάδα πόσο έχεις εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής;

«Και τα δύο με στενοχωρούν.

Θα είχα την ευκαιρία να παίξω στην Ελλάδα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, απέναντι στην ομάδα που υποστηρίζω από μικρό παιδί. Θα ήταν όμορφο, μοναδικό, αλλά και περίεργο να βρεθώ αντίπαλος του ΟΦΗ. Μερικές φορές σκέφτομαι πως ίσως τα πράγματα ήρθαν έτσι για να μην παίξω απέναντί του.

Το να αγωνιστώ μπροστά στους φίλους μου, στην οικογένειά μου και στον κόσμο του ΟΦΗ, σε ένα γεμάτο γήπεδο, θα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Γι’ αυτό μου κοστίζει τόσο που δεν μπορώ να παίξω. Είναι μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα έχω ξανά».

Αν οι συμπαίκτες σου στην Άντερλεχτ σε ρωτήσουν “τι ομάδα θα συναντήσουμε στην Κρήτη;”, τι θα τους πεις για τον ΟΦΗ που δεν μπορούν να μάθουν από την ανάλυση του αγώνα;

«Θα τους πω ότι είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία και έχει μεγάλη συνοχή. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν ο ένας για τον άλλον και παλεύουν σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η πορεία που έχει κάνει ο ΟΦΗ τον τελευταίο χρόνο δεν είναι τυχαία.

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα όμορφο περιβάλλον και μια πραγματική σύνδεση μέσα στην ομάδα. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο, όμως, είναι ότι έχουν φέρει τον κόσμο τόσο κοντά τους. Ομάδα και φίλαθλοι έχουν γίνει ένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια γι’ αυτό που έχουν δημιουργήσει».

Ο πατέρας σου έχει ζήσει τον ΟΦΗ στην Ευρώπη ως ποδοσφαιριστής και τώρα θα δει τις ομάδες των δύο γιων του να συναντιούνται. Έχετε συζητήσει οικογενειακά πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η στιγμή; Πέρα από το αποτέλεσμα, τι θα ήθελες να θυμάστε ως οικογένεια από αυτό το βράδυ;

«Το έχουμε συζητήσει οικογενειακά και είχαμε μιλήσει γι’ αυτό ακόμη και όταν ήταν να γίνει η μεταγραφή μου στην Άντερλεχτ. Θα ήταν διαφορετικό αν μπορούσαμε να αγωνιστούμε και οι δύο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου και αυτό αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα.

Παραμένει, βέβαια, ιδιαίτερο ότι θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο, με τις ομάδες μας να παίζουν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όσο για τους γονείς μου, θεωρώ πως θα είναι περήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει και σίγουρα θα υποστηρίζουν τον ΟΦΗ, παρότι μάλλον δεν θα μου το έλεγαν!»

Όταν δεις τον ΟΦΗ να μπαίνει στο γήπεδο για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη σημερινή σου ομάδα, τι πιστεύεις ότι θα περάσει από το μυαλό σου και πόσο διαφορετικά θα το ζήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της Άντερλεχτ;

«Έχω ζήσει τον ΟΦΗ ως παιδάκι στο γήπεδο, στις δύσκολες χρονιές της Γ΄ και της Β΄ Εθνικής. Θυμάμαι το γεμάτο Γεντί Κουλέ και μόνο που το λέω ανατριχιάζω. Έχω πολύ έντονες εικόνες από εκείνη την περίοδο.

Το να επιστρέφω τώρα ως μέλος της αντίπαλης ομάδας, για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ακόμη και την πρόκριση, είναι κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ τότε. Έχει εξελιχθεί ο ΟΦΗ, έχω εξελιχθεί κι εγώ και χαίρομαι που οι διαδρομές μας συναντιούνται σε αυτό το επίπεδο.

Ανυπομονώ, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Είναι κάτι μοναδικό. Αυτή τη φορά δεν θα υποστηρίξω τον ΟΦΗ, αλλά εύχομαι να προκριθούμε και οι δύο ομάδες και να έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά αντίπαλοι σε επόμενη φάση».

Πρόσφατα φόρεσες για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Πώς βιώνεις αυτή τη στιγμή και τι σημαίνει για σένα ότι επιστρέφεις στο Ηράκλειο ως διεθνής, αγωνιζόμενος πλέον σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο;

«Ένιωσα τεράστια περηφάνια που φόρεσα το εθνόσημο. Ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί και έγινε ακόμη πιο έντονο όταν έφυγα από την Ελλάδα για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο εξωτερικό. Το να αγωνιστώ στην Εθνική Ανδρών ήταν πάντα ένας μεγάλος στόχος για μένα.

Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος και το ότι κατάφερα, παρά τις δυσκολίες, να φτάσω μέχρι εκεί μου προκαλεί τεράστια υπερηφάνεια και συγκίνηση. Όταν μπήκα στο γήπεδο, ένιωσα σαν να πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι στιγμές από τότε που ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο.

Μπορεί το ντεμπούτο μου να μην ήταν το ιδανικό από πλευράς αποτελέσματος, αφού το παιχνίδι δεν πήγε όπως θα θέλαμε, όμως παραμένει μια τεράστια τιμή. Ελπίζω να έχω ξανά την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να ζήσουμε επιτυχίες με την Εθνική.

Τώρα επιστρέφω στο Ηράκλειο, στον τόπο όπου μεγάλωσα και αγαπώ, ως διεθνής και φορώντας τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα και την οικογένειά μου.

Νιώθω μεγάλη περηφάνια, αλλά θέλω να συνεχίσω να δουλεύω, ώστε να έρθουν ακόμη μεγαλύτερες στιγμές στη συνέχεια».

Πηγή grandsport.gr