Στην Τούμπα έχουμε ζήσει πολλά βράδια. Χαρούμενα, δυσάρεστα, νευρικά η αγωνιώδη. Το βράδυ της Κυριακής, ήταν από εκείνα τα βράδια που ξεκινούν με ιδανικό τρόπο και ολοκληρώνονται, με τους φιλάθλους ικανοποιημένους και χαρούμενους. Τόσο για την άνετη νίκη της ομάδας, όσο και για την ποδοσφαιρική παράσταση που έδωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Γράφει ο Κ. Βασιλόπουλος.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη μπάλα που του σέρβιρε ο Κένι και βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με την απόλυτη ψυχραιμία που διακρίνει ένα παίκτη του επιπέδου του. Ήταν ένα από εκείνα τα παιχνίδια που κρίνονται, από το πόσο γρήγορα ένας παίκτης βρίσκει την αυτοπεποίθησή του, και σε αυτό το ματς ο Ζίβκοβιτς την είχε από την πρώτη φάση.

Ο Σέρβος διεθνής ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χατ τρικ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά στοιχεία στα οποία οφείλουμε να σταθούμε. Ο αρχηγός έπαιξε ως ηγέτης και όχι μόνο ως σκόρερ. Βοήθησε στην αρχή του αγώνα, κράτησε την ομάδα σε ρυθμό όταν το πρώτο ημίχρονο έγινε πιο στατικό και ήταν παρών στις στιγμές που άλλαξαν το παιχνίδι. Η ουσία της εμφάνισής του, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε μέσα στο γήπεδο, μετατρέποντας τον εαυτό του από κλασικό εξτρέμ γραμμής, σε έναν ολοκληρωμένο επιθετικό οργανωτή.

Στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξαν παιχνίδια όπου ο Ζίβκοβιτς έμοιαζε εγκλωβισμένος πάνω στη δεξιά πλάγια γραμμή, γεγονός που διευκόλυνε τις αντίπαλες άμυνες να τον παγιδεύουν με ντουμπλαρίσματα. Απέναντι στην Κηφισιά, είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Σέρβος κινήθηκε διαγώνια προς τον άξονα, πατώντας στους εσωτερικούς διαδρόμους.

Με αυτή την κίνηση, ανάγκασε τους αντίπαλους αμυντικούς να βγουν από τη ζώνη ευθύνης τους για να τον ακολουθήσουν, δημιουργώντας τεράστια ρήγματα στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς. Η εσωτερική μετατόπιση άδειαζε συστηματικά όλη τη δεξιά πλευρά, προσφέροντας καθαρό διάδρομο για τα ανεβάσματα από πίσω, με αποτέλεσμα η άμυνα των φιλοξενούμενων να βρίσκεται σε διαρκές δίλημμα για το ποιον παίκτη πρέπει να καλύψει.

Η ηγετική φυσιογνωμία ενός ποδοσφαιριστή δεν φαίνεται μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά με τον τρόπου που κινείται όταν η μπάλα βρίσκεται στα πόδια των αντιπάλων. Ο Ζίβκοβιτς υπήρξε ο «θερμοστάτης» της πίεσης του ΠΑΟΚ. Κάθε φορά που μια επίθεση δεν ολοκληρωνόταν, ήταν ο πρώτος που έκλεινε τη γωνία πάσας του αντίπαλου αμυντικού, δίνοντας το σύνθημα για άμεση ανάκτηση. Αυτή η ένταση έπνιξε κάθε προσπάθεια της Κηφισιάς για οργανωμένο χτίσιμο παιχνιδιού από την άμυνα, ακόμα και στο χρονικό διάστημα,. που οι ισορροπίες ήταν αριθμητικά ίσες.

Με το ζήτημα του συμβολαίου του να κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έδειξε απαλλαγμένος από κάθε ψυχολογικό βάρος. Στο παιχνίδι του δεν υπήρχαν βεβιασμένες επιλογές ή περιττές ενέργειες. Αντίθετα, κυριάρχησε η οικονομία δυνάμεων και το σωστό διάβασμα του χώρου. Ήξερε πότε έπρεπε να παγώσει τον ρυθμό για να περιμένει στηρίγματα και πότε έπρεπε να εκτελέσει με τη μία, μετατρέποντας την υψηλή του τεχνική κατάρτιση σε καθαρή ουσία.

Το ευρύ 4-0 του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά, δεν προσφέρεται απλώς για ενθουσιώδη επιφανειακά συμπεράσματα, με δεδομένη την αριθμητική υπεροχή της ομάδας του Λίσι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ωστόσο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο δείγμα τακτικής παρατήρησης.

Σε μια περίοδο που ο «Δικέφαλος» αναζητούσε πειστικές απαντήσεις για την αγωνιστική του ταυτότητα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε δύο σημαντικά στοιχεία. Αρχικά την πολυεπίπεδη επιρροή ενός «απελευθερωμένου» Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τη σαφή βελτίωση των αγωνιστικών μηχανισμών της ομάδας σε τομείς που στο πρόσφατο παρελθόν αποτελούσαν τροχοπέδη.

Για τον ΠΑΟΚ, η σημασία αυτού του τριπόντου ξεπερνά τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα έδειξε στην πράξη ότι διορθώνει τις παθογένειες που της είχαν στοιχίσει σε προηγούμενα παιχνίδια, παρουσιάζοντας ένα σύνολο πιο συμπαγές, πιο γρήγορο και τακτικά πιο ώριμο.

Ένα από τα βασικά προβλήματα του ΠΑΟΚ στο παρελθόν ήταν η αργή κυκλοφορία της μπάλας απέναντι σε κλειστές άμυνες. Το χαμηλό τέμπο, επέτρεπε στους αντιπάλους να οργανώνουν με άνεση, δύο ζώνες άμυνας. Απέναντι στην Κηφισιά, η εικόνα άλλαξε. Η μπάλα έφευγε γρήγορα από τα πόδια των κεντρικών μέσων, με συνεχείς εναλλαγές πλευρών και άμεσες κάθετες μεταβιβάσεις στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

Ίσως το πιο ενθαρρυντικό σημάδι προόδου αφορά τη νοοτροπία. Στο παρελθόν, ο ΠΑΟΚ είχε δείξει τάσεις χαλάρωσης μόλις αποκτούσε προβάδισμα, δίνοντας δικαιώματα στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά, ακόμα και όταν το σκορ πήρε διαστάσεις και το αριθμητικό πλεονέκτημα έγειρε οριστικά την πλάστιγγα, η ομάδα δεν έριξε ταχύτητα. Διατήρησε την τακτική της πειθαρχία, συνέχισε να πιέζει ψηλά και αναζήτησε το γκολ μέχρι το φινάλε, δείχνοντας ότι αποκτά τη σκληράδα που απαιτείται για τη συνέχεια της σεζόν.

Η νίκη επί της Κηφισιάς δεν άλλαξε την εικόνα στην κορυφή, αλλά έδωσε στον ΠΑΟΚ την ανάσα που είχε ανάγκη. Με 22 βαθμούς, ο Δικέφαλος βρίσκεται στην 4η θέση, την οποία μοιράζεται με τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ, οι αριθμοί λένε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Η διαφορά από την πρώτη θέση είναι οκτώ βαθμοί, κάτι που δεν είναι αμελητέο και δείχνει ότι η ομάδα χρειάζεται συνέπεια για να πιέσει τους πρωτοπόρους. Από την άλλη, η απόσταση από την ΑΕΚ είναι μόλις ένας βαθμός, με την ομάδα του Νίκολιτς βέβαια να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο (Ατρόμητο Αθηνών). Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο, και μία καλή σειρά αποτελεσμάτων μπορεί να αλλάξει η εικόνα για τον Δικέφαλο.

