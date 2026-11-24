Ο Χεσούς Οβόνο, ο οποίος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση την Παρασκευή (20/11), στον αγώνα εναντίον της Λεγανές, μετά το δραματικό περιστατικό της 2ας Νοεμβρίου, ξεκίνησε μόνος του προπονήσεις.

Ήταν εκείνος που συγκρούστηκε με τον επιθετικό της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, στις 2 Νοεμβρίου στον αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων, με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

Ο 25χρονος διεθνής τερματοφύλακας από την Ισημερινή Γουινέα, ο οποίος εκτίει ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών, ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις. Έφτασε-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca-στο προπονητικό κέντρο και, αφού οι συμπαίκτες του ολοκλήρωσαν την ομαδική τους προπόνηση, εκτέλεσε ορισμένες σωματικές ασκήσεις, αν και δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα καθήκοντα του τερματοφύλακα, ούτε έχει φορέσει τα γάντια του.

Στο Estadi Comunal, ο Οβόνο συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του. Προς το παρόν, ο σύλλογος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του. Μάλιστα, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία· όλα θα εξαρτηθούν από την ψυχική κατάσταση του παίκτη, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του με ειδικούς, οι οποίοι τον βοηθούν να ξεπεράσει την τραγωδία.