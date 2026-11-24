Στη Νάσιοναλ Λιγκ η 21η Μπόστον Γιουνάιτεντ υποδέχεται την 9η Μπάροου. Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, η Φέγενορντ έρχεται από τρεις σερί ήττες και φιλοξενεί την Πόρτο, η οποία έρχεται στο ματς με σερί έξι νικηφόρων αγώνων.

Καμία από τις 7 έως τώρα μονομαχίες της Μπόστον με την Μπάροου δεν έληξε με νίκη της ομάδας που έπαιζε ως φιλοξενούμενη.

Η Μπόστον έχει συγκεντρώσει 18 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες και παλεύει για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο εντός έδρας απολογισμός της είναι 3-1-5, με 10-13 γκολ. Είχε επικρατήσει με 2-1 διαδοχικά των Γκέιτσχεντ και Σκάνθορπ, ακολούθησαν όμως δύο ήττες χωρίς να σκοράρει, 0-2 από την Καρλάιλ και 0-1 από τη Σάτον. Δέχτηκε γκολ στους 15 τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος. Η Μπάροου υποβιβάστηκε από τη Λιγκ 2 και ξεκίνησε τη σεζόν με νέο προπονητή, τον Άνταμ Μάρεϊ, ο οποίος στο παρελθόν είχε καθίσει στον πάγκο της Μπόστον. Πριν από το εντός έδρας 0-2 με την Καρλάιλ είχε 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Μακριά από την πόλη της μετράει 6 συνεχόμενες νίκες σε παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις. Με την Μπόστον να χρειάζεται βαθμούς και την Μπάροου να έρχεται από ήττα, η ισοπαλία είναι λογικό σενάριο.

Η Φέγενορντ του Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ μετράει 6 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη. Το Σάββατο έχασε 2-3 από την Εξέλσιορ στο «Ντε Κάιπ», παρότι προηγήθηκε στο 2’. Μετά την ήττα ακούστηκαν σκληρά λόγια στα αποδυτήρια. Στην Ερεντιβίζιε είναι 5η, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν και τρεις από τον 2ο Άγιαξ, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή. Δέχτηκε γκολ στους 8 τελευταίους αγώνες της. Επιστρέφει ο Αλγερινός εξτρέμ Μουσά (8 γκολ), ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό στον αστράγαλο. Η Πόρτο του Φραντσέσκο Φαριόλι μετράει 11 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Πορτογαλία και βρίσκεται 5 βαθμούς μπροστά από τη 2η Μπενφίκα και 9 από την 3η Σπόρτινγκ, την οποία φιλοξενεί την Κυριακή. Την Παρασκευή που μας πέρασε προκρίθηκε στα πέναλτι επί της Παρέδες, η οποία αγωνίζεται δύο κατηγορίες χαμηλότερα. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και το ότι στο αρχικό σχήμα βρέθηκαν πολλοί αναπληρωματικοί.

Μια ακόμη ήττα θα στείλει τη Φέγενορντ σε 3 σερί εντός έδρας ήττες για πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια. Η Πόρτο έχει δεχθεί μόλις 5 γκολ σε 11 ματς πρωταθλήματος και συναντά μια άμυνα που το τελευταίο διάστημα δέχεται πάνω από 2 τέρματα ανά αγώνα. Το προβάδισμα στους Πορτογάλους.

149. ΜΠΟΣΤΟΝ - ΜΠΑΡΟΟΥ Χ 3,50

175. ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΠΟΡΤΟ 2 2,15