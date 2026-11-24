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Λόγια καρδιάς από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά την ιστορική βραδιά της Τούμπας, όπου συνοδεύτηκε από τα παιδιά του και λίγο αργότερα πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τον ΠΑΟΚ.

Ήταν το δικό του τριήμερο. Ξεχωριστές στιγμές, καθώς την Παρασκευή (21/11) ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ για 4+1 χρόνια ακόμα, συμπληρώνοντας αισίως δεκαετία στα ασπρόμαυρα της Θεσσαλονίκης.

Δύο μέρες αργότερα το παιχνίδι στην Τούμπα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά. Με τα δύο παιδιά του στην αγκαλιά, ο Σέρβος αρχηγός έμελλε αυτό το παιχνίδι να του μείνει αξέχαστο.

Πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του και πρώτο ξένου παίκτη του ΠΑΟΚ μετά από 20 χρόνια, δηλώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως τα καλύτερα... έρχονται.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σέρβου:

«Μια ξεχωριστή βραδιά για μένα, καθώς μοιράστηκα αυτή τη στιγμή στην Τούμπα με τα παιδιά μου και πέτυχα χατ-τρικ. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο.

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη και στήριξή σας. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που αποτελώ μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας και περήφανος που μπορώ να αποκαλώ αυτό το μέρος σπίτι μου».