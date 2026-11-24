Ένα απρόσμενο εμπόδιο συναντά η BYD στην προσπάθειά της να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά. Δικαστήριο της Χάγης έβαλε φρένο στην εμπορική διάθεση του νέου Ti7 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιώνοντας τη Jaguar Land Rover στη διαμάχη που αφορά την εξωτερική σχεδίαση του επταθέσιου κινεζικού SUV και τις ομοιότητές του με το Defender.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το μοντέλο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας παραβιάζει κατοχυρωμένα σχεδιαστικά δικαιώματα της βρετανικής εταιρείας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν οι τετραγωνισμένες γραμμές του αμαξώματος, η επίπεδη οροφή, οι κάθετες επιφάνειες και οι έντονοι θόλοι των τροχών, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στο χαρακτηριστικό πάνελ που βρίσκεται πίσω από τις πίσω πόρτες.

Το πρόβλημα για την BYD, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο εμπορικό σκέλος, καθώς η απαγόρευση επεκτείνεται και στην ενδεχόμενη παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου στο νέο εργοστάσιο του ομίλου στην Ουγγαρία, μέχρι την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης. Το Ti7 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην κινεζική αγορά το 2025, με την επέκτασή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τιμολογιακή πολιτική των Κινέζων, δεδομένου ότι στη βρετανική αγορά το μεγάλο SUV διατίθεται από τις 47.995 λίρες, κοστίζοντας περίπου 20.000 λίρες λιγότερο από ένα αντίστοιχο plug-in υβριδικό Defender. Η BYD, πάντως, αμφισβητεί τη δικαστική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το αυτοκίνητο αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης σχεδιαστικής εξέλιξης και γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση.

Στον αντίποδα, η Jaguar Land Rover εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σε μια περίοδο κατά την οποία η διείσδυση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αναπτύξει η BYD είναι το γεγονός ότι στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 ξεπέρασε τις 280.000 πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η έκβαση της δικαστικής διαμάχης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για ανάλογες υποθέσεις σχεδιαστικών δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.