Ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στη Sunel Arena (25/11, 21:15), αναφέροντας στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του:
«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζουμε τους πρωταθλητές, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός διαθέτει εξαιρετικές ατομικές μονάδες.
Όλοι αγωνίζονται ως σύνολο και θέτουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς. Θα πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να καταφέρουμε να νικήσουμε».