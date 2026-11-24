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Το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε αναδεικνύει μια ιδιαίτερη τάση: ολοένα και περισσότεροι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου επιλέγουν την Eredivisie.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός της Νάπολι βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της PSV, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη συμφωνία. Η περίπτωσή του αποτέλεσε την αφορμή για ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα του ολλανδικού NOS, σχετικά με την ικανότητα των συλλόγων της Eredivisie να προσελκύουν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το 2020 η μεταγραφή του Μάριο Γκέτσε στην Αϊντχόφεν, με τον τότε προπονητή της ομάδας, Ρόγκερ Σμιντ, να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Γερμανού παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ακολούθησαν ο Τζόρνταν Χέντερσον στον Άγιαξ, ο Μπουράκ Γιλμάζ στη Φορτούνα Σιτάρντ και ο Ιβάν Πέρισιτς στην Αϊντχόφεν, ενώ στις πιο πρόσφατες περιπτώσεις συγκαταλέγονται εκείνες των Γιούλιαν Μπραντ και Ραχίμ Στέρλινγκ.

Σύμφωνα με τους πρώην τεχνικούς διευθυντές της Αϊντχόφεν και του Άγιαξ, Τζον ντε Γιονγκ και Κέλβιν ντε Λανγκ, η συγκεκριμένη τάση δεν συνδέεται απαραίτητα με την αύξηση της οικονομικής δυνατότητας των ολλανδικών συλλόγων.

Οι περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι και οι μικρότερες σωματικές απαιτήσεις του πρωταθλήματος επιτρέπουν στους έμπειρους ποδοσφαιριστές να αξιοποιήσουν την τεχνική τους κατάρτιση. Παράλληλα, η δυνατότητα διεκδίκησης τίτλων, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η προοπτική ενός πρωταγωνιστικού ρόλου αποτελούν σημαντικά κίνητρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χέντερσον, ο οποίος, πέρα από την επιθυμία του να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον Άγιαξ, ήθελε να παραμείνει ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει τη θέση του στην εθνική Αγγλίας.

Από την πλευρά τους, οι ολλανδικοί σύλλογοι επωφελούνται τόσο από την αγωνιστική προσφορά όσο και από την εμπειρία αυτών των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα για τους νεότερους.

Η Eredivisie, ένα πρωτάθλημα που διαχρονικά τροφοδοτεί τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες με νεαρά ταλέντα, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει και μια αντίστροφη διαδρομή, προσελκύοντας καταξιωμένους αστέρες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη δύση της καριέρας τους.