Η Σελέν Ερντέμ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον κόσμο, τις παίκτριες και τους συνεργάτες της.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον Παναθηναϊκό, η Τουρκάλα προπονήτρια θέλησε να αποχαιρετήσει την οικογένεια του «τριφυλλιού» μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Η Ερντέμ στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη και τη στήριξη που έλαβε από τους φιλάθλους των «πρασίνων», υπογραμμίζοντας πως αποτέλεσε μεγάλη τιμή για την ίδια το γεγονός ότι βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία ενός τόσο ιστορικού συλλόγου.

Αναλυτικά το μήνυμά της:

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι με έκαναν να νιώσω τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Η αγάπη σας, η στήριξή σας και η εκτίμηση που μου δείξατε θα είναι πάντα πολύ ξεχωριστές και αξέχαστες για μένα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Παναθηναϊκό, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες, όμορφες αναμνήσεις και φιλίες ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίκτριές μου, το προπονητικό επιτελείο, τους εργαζομένους του συλλόγου και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το ταξίδι.

Το να είμαι μέλος ενός τόσο ιστορικού και μεγάλου συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός, και να έχω την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτή την ομάδα, ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα κρατώ πάντα στην καρδιά μου τις όμορφες στιγμές και τις μάχες που μοιραστήκαμε. Σε ευχαριστώ για όλα, Παναθηναϊκέ».