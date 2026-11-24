Παύλος Τσιότας και Πασχάλης Στύλος μιλούν στο SDNA για την εμπειρία να αγωνίζονται μαζί με τον Τάισον, αλλά και για τις πρώτες στιγμές με τον Στέλιο Μαλεζά στο «τιμόνι» του ΠΑΟΚ Β

Ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ Β εμφανίζεται τις τελευταίες αγωνιστικές, καθώς ο Στέλιος Μαλεζάς πραγματοποίησε χθες (23/11) το επίσημο ντεμπούτο του ως νέος τεχνικός της ομάδας, απέναντι μάλιστα στην πρώην ομάδα του, τη Νίκη Βόλου.

Τα «βλέμματα» όμως στον αγώνα της Καλαμαριάς έπεσαν στον Τάισον, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 20 μέρες, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή στον ΠΑΟΚ Β.

Πασχάλης Στύλος και Παύλος Τσιότας, μίλησαν στην κάμερα του SDNA για τις πρώτες εντυπώσεις μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας, αλλά και για την εμπειρία να έχουν συμπαίκτη τον Τάισον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο SDNA:

Μιλώντας για τις πρώτες ημέρες υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά, ο Πασχάλης Στύλος ανέφερε: «Είναι πολύ καλές οι εντυπώσεις από τον νέο προπονητή. Θεωρώ πως απέναντι στη Νίκη Βόλου κάναμε πολύ καλή προσπάθεια και μας βοήθησε πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω φάνηκε και στην προσπάθεια μας στο γήπεδο αυτό. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Παρ' όλα αυτά προχωράμε, συνεχίζουμε τη δουλειά και μέρα με τη μέρα θα έρθουν και τα αποτελέσματα».

Στο τι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στη Νίκη Βόλου, σχολίασε ο Παύλος Τσιότας: «Μας έλειψε η συγκέντρωση και οι σωστές αποφάσεις στο τελικό τρίτο. Έπρεπε να ήμασταν πιο σταθεροί και συγκεντρωμένοι στις αποφάσεις. Μέρα με τη μέρα και προπόνηση με την προπόνηση, το βελτιώνουμε και το είδαμε και με τη Νίκη Βόλου, που πάει για την άνοδο».

Η κουβέντα πήγε και στο... καρέ του Πασχάλη Στύλου στον Πύργο, με τον 19χρονο επιθετικό να σημειώνει: «Σίγουρα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και προφανώς δεν το έχω ξεχάσει. Προσπαθώ βέβαια να το αφήσω πίσω, γιατί τα τέσσερα δεν είναι αρκετά, πρέπει να έρθουν και άλλα και να έρθουν και οι νίκες. Κοιτάμε πρώτα να κερδίζει η ομάδα».

Πως είναι όμως η εμπειρία να αγωνίζεσαι στα 19 σου με συμπαίκτη τον Τάισον; «Ο Τάισον μας βοηθάει πάρα πολύ, μας δίνει ώθηση στην προπόνηση, τον ακούμε. Για μας είναι στήριγμα και μαθαίνουμε πολλά από αυτόν».

Για την ευρωπαϊκή μάχη της Κ19 σε σχέση και με την περσινή δική τους εμπειρία στο Youth League: «Το καλύτερο για όλα τα παιδιά, να παίξουν εκεί που έχουν ονειρευτεί. Η περσινή σεζόν ήταν μαγική».