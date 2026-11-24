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Η Κ19 της ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.