Βραδιά ιστορικών επιδόσεων στην Αγγλία, με την Άρσεναλ να διεκδικεί δύο σημαντικά ρεκόρ απέναντι στην Ντόρτμουντ και τον Έρλινγκ Χάλαντ να κυνηγά μια ξεχωριστή επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η πέμπτη αγωνιστική του Champions League περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις με ιδιαίτερο στατιστικό ενδιαφέρον, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι υποδέχονται Ντόρτμουντ και Νάπολι αντίστοιχα, με φόντο την ιστορία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετρά 16 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε φάση ομίλων ή League Phase. Εφόσον αποφύγει την ήττα από τους Γερμανούς, θα ισοφαρίσει το δικό της ρεκόρ των 17 αγώνων, που είχε σημειώσει από το 2003 έως το 2006.

Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» έχουν πανηγυρίσει 12 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στην ίδια φάση της διοργάνωσης, με απολογισμό 36 γκολ υπέρ και μόλις τρία κατά. Μία ακόμη νίκη θα τους φέρει στις 13, όσες είχε πετύχει η Λίβερπουλ από το 2020 έως το 2025.

Η αναμέτρηση έχει και μια ιδιαίτερη ιστορική σύνδεση. Στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων, τον Νοέμβριο του 2014, ο Αρτέτα φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Άρσεναλ. Δώδεκα χρόνια αργότερα, αντιμετωπίζει ξανά την Ντόρτμουντ, αυτή τη φορά από τον πάγκο.

Στο Μάντσεστερ, ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει τη δυνατότητα να σκοράρει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι Champions League, συμπληρώνοντας για τέταρτη φορά στην καριέρα του ένα τέτοιο σερί. Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο περισσότερες φορές, με πέντε διαφορετικά σερί.

Μάλιστα, ο Νορβηγός έχει σκοράρει και στις τρεις προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του με τη Νάπολι, σημειώνοντας συνολικά τέσσερα γκολ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε στο Έτιχαντ ως αντιπάλου της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Βέλγος, που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου, κατέγραψε 72 συμμετοχές στο Champions League με τη φανέλα των «πολιτών», πετυχαίνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα γήπεδα του Λονδίνου και του Μάντσεστερ. Δύο αναμετρήσεις που, πέρα από τη βαθμολογική τους σημασία, μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στα βιβλία των ρεκόρ του Champions League.