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Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στις οθόνες σας μετά το μεγάλο βραδινό ματς της Ισπανίας.

Η 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ξεκινάει σήμερα με έξι ματς και με τον Παναθηναϊκό να έχει επικίνδυνη αποστολή. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που κοντράρεται στην Ισπανία με την Βαλένθια, από την οποία αποκλείστηκε πέρυσι στον δρόμο για το φάιναλ-φορ.

Μετά το τέλος του ματς της Ισπανίας θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague», που θα βγει μέσα από την «ROIG ARENA». Εκεί, όπου θα είναι για λογαριασμό του SDNA ο Γιώργος Ζάκκας.

Μείνετε συντονισμένοι στη Web Tv του SDNA, μία ακόμη ενδιαφέρουσα εκπομπή έρχεται.