Οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μιχάλης Λούντζης και Νάσος Μπαζίνας μίλησαν για την κρισιμότητα των αναμετρήσεων της Εθνικής, την πίεση και τα στοιχεία που χρειάζεται η «γαλανόλευκη» για να φτάσει στις δύο νίκες.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για δύο ιδιαίτερα κρίσιμες αναμετρήσεις στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στο Telekom Center Athens (26/11, 20:00) και την Ισπανία στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα (29/11, 19:00).

Στο πλαίσιο της Media Day της «γαλανόλευκης» το πρωί της Τρίτης (24/11), οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μιχάλης Λούντζης και Νάσος Μπαζίνας αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις των δύο αγώνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκέντρωση, σκληράδα και προσήλωση στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Θανάσης Αντετοκούνμπο

«Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, να προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Θα τα δώσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, όπως είναι τα πράγματα».

Για το αν η τωρινή συνθήκη είναι πιο εύκολη από του καλοκαιριού: «Νομίζω ότι και τα δύο έχουν τις δυσκολίες τους. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο, επειδή έρχονται όλοι. Τον χειμώνα σχετίζεται με το ποιοι είναι καλά, ποιοι είναι τραυματίες και γίνεται πιο δύσκολο να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε, όμως, να κάνουμε κάτι άλλο γι’ αυτό».

Για την πίεση: «Υπάρχει πίεση πάντα στην Εθνική και δεν νομίζω ότι έχω μια διαφορετική άποψη. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μη σκεφτόμαστε όλα αυτά, πρέπει να μπούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την πιθανότητα αποκλεισμού: «Σίγουρα είναι ιστορικών διαστάσεων το διακύβευμα. Πέρυσι πήραμε μετάλλιο, θα λέγαμε πως το πιο σημαντικό για εμάς είναι να είμαστε εκεί, το πώς θα προσαρμοστούμε, δεν πρέπει να σκέφτεσαι ούτε ένα δευτερόλεπτο αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θα χάσεις την μπάλα, θα χάσεις τον εαυτό σου. Μια γενιά ολόκληρη κοιτάζει εμάς, είμαστε έμπνευση γι’ αυτή, όπως έγινε με την Ισπανία στην έδρα μας. Έχουμε παίξει τόσα παιχνίδια από το 2016, που είμαι εδώ, και μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το τι πρέπει να έχει η Εθνική στα δύο παιχνίδια: «Χρειαζόμαστε πλάνο, σκληράδα και λίγη τύχη. Χρειάζεται πάντα η τύχη και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας».

Μιχάλης Λούντζης

«Πάντα υπάρχει το πρέπει στα παιχνίδια της Εθνικής, αντιπροσωπεύουμε μια ολόκληρη χώρα κι έναν λαό, τώρα πρέπει να κερδίσουμε».

Για τη Γεωργία: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην έδρα μας, πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί, όπως είναι η ταυτότητα της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Κάπως έτσι, στην επίθεση θα γίνουν όλα πιο εύκολα».

Για την παρουσία του στην Εθνική: «Είναι πάντα ευχάριστο να σε καλούν να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου. Χαίρομαι που είμαι υγιής και παρών να βοηθήσω, αισθάνομαι πολύ καλά και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Νάσος Μπαζίνας

«Έχουμε μπροστά μας πολύ κρίσιμα παιχνίδια, πρέπει να συγκεντρωθούμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, με πρώτο στην έδρα μας κόντρα στη Γεωργία. Μικρές λεπτομέρειες θα κρίνουν τα πάντα, όπως και η ενέργεια, το πάθος, η συγκέντρωση και η πειθαρχία σε όσα μας ζητήσει ο κόουτς. Θέλουμε να κάνουμε όσα μας λέει ο κόουτς και να πάρουμε δύο νίκες».

Για τον ρυθμό των παικτών: «Έχουμε σίγουρα τον ρυθμό, καθώς έχουμε ξεκινήσει τη σεζόν οι περισσότεροι, έχουμε αγωνιστικό ρυθμό από τις ομάδες μας. Όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική πρέπει να δίνεις τα πάντα και δεν υπάρχουν δικαιολογίες».

Για τη δική του συμμετοχή και απόδοση: «Είμαι ευγνώμων που είμαι στις κλήσεις της Εθνικής, είναι μεγάλη τιμή. Με τον ΠΑΟΚ εξελίσσομαι κάθε μέρα, η ομάδα πηγαίνει καλά, εμπιστεύομαι τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου, και τώρα είμαστε εδώ και πρέπει να πάρουμε τις δύο νίκες για την Εθνική».