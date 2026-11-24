Πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του διπλού ανδρών «βλέπει» για αρχή ο Παναγιώτης Γκιώνης στο γερμανικό WTT Feeder II.

Η πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του διπλού ανδρών γίνεται χρονικά ο πρώτος στόχος του Παναγιώτη Γκιώνη στο World Table Tennis Feeder ΙΙ 2026 του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Το παραδοσιακά δυνατό τουρνουά άρχισε την Δευτέρα (23/11) στο φημισμένο Deutsches Tischtennis-Zentrum και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έκανε με τον Ιάπωνα συμπαίκτη του Σατότσι Άιντα το πρώτο βήμα για την είσοδο στον γύρο των «16». Αύριο Τρίτη δίνουν τον καθοριστικό αγώνα, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει η προσπάθεια στο απλό, καθώς ο πολύπειρος άσος (που διατηρήθηκε αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 172 του world ranking) αποφεύγει τα προκριματικά γκρουπ και βρίσκεται απευθείας στο ταμπλό.

Στην εναρκτήρια μέρα του γερμανικού WTT Feeder ΙΙ ο Γκιώνης και ο (επίσης αμυντικός) παρτενέρ του Σατότσι Άιντα πέρασαν στον 2ο προκριματικό γύρο του διπλού αποκλείοντας με 3-1 σετ τους Μάελ Φαν Ντέσελ/Τόμ Σολτς από το Λουξεμβούργο.

Είχαν απέναντί τους το 1ο φαβορί των προκριματικών, αλλά με σταθερό παιχνίδι έδειξαν ανωτερότητα από την αρχή. Δημιούργησαν σχετικά εύκολα προβάδισμα με 2-0 και η πραγματική πίεση ήρθε στη συνέχεια. Στο 3ο σετ έχαναν 5-0, ισοφάρισαν κι απέκτησαν ματς μπολ, αλλά τελικά δέχτηκαν τη μείωση του σκορ στην παράταση.

Στο επόμενο σετ βρέθηκαν πίσω 3-0, αλλά με έξι πόντους στη σειρά προηγήθηκαν 6-3. Οι αθλητές από το ευρωπαϊκό δουκάτο πήγαν άμεσα το σετ στα ίσια (6-6), όμως με συνέπεια σε όλες τις μπάλες το ελληνοϊαπωνικό δίδυμο ξέφυγε ξανά για να διαμορφώσει το τελικό σκορ (11-3, 11-6, 10-12, 11-7).

Την Τρίτη (24/11), στον επόμενο προκριματικό γύρο, αναμετριέται για την είσοδο στο ταμπλό με τους Αυστριακούς Μασιέ Κολοτζιέτσικ/Τζούλιαν Ρζιχάουτσεκ, οι οποίοι σήμερα απέκλεισαν με 3-2 σετ τους Άιντος Κενζιγκούλοφ/Αμπντούλα Μαμέι από το Καζακστάν (η ώρα και το τραπέζι δεν ήταν γνωστά μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου). Στο απλό ο Γκιώνης (που βρίσκεται από χτες στο Ντίσελντορφ μαζί με τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Βατσακλή) περιμένει την κλήρωση για τον γύρο των «64». Στα seeding είναι νούμερο 29.