Για «φλερτ» Ίντερ και Ματέις Ντε Λιχτ κάνει λόγο ο ξένος Τύπος, με την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου να τον γλυκοκοιτάζει...

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, οι Μιλανέζοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ματέις Ντε Λιχτ, προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται διατεθειμένη παραχωρήσει να τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό έναντι ενός ποσού κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ποδοσφαιριστής μετράει φέτος μόλις τρεις συμμετοχές, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο ξεκίνημα της σεζόν και η ομάδα του Μάντσεστερ κάνει... σκέψεις αντικατάστασής του, κάτι που ίσως ανοίξει τον δρόμο στους «νερατζούρι».