Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, οι Μιλανέζοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ματέις Ντε Λιχτ, προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται διατεθειμένη παραχωρήσει να τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό έναντι ενός ποσού κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ποδοσφαιριστής μετράει φέτος μόλις τρεις συμμετοχές, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο ξεκίνημα της σεζόν και η ομάδα του Μάντσεστερ κάνει... σκέψεις αντικατάστασής του, κάτι που ίσως ανοίξει τον δρόμο στους «νερατζούρι».
🚨 Inter Milan are monitoring Manchester United defender Matthijs de Ligt as they consider strengthening their backline. Manchester United value the Dutch centre-back at around €30M and are open to either a permanent transfer or a loan. However, United would likely need to secure a replacement defender before allowing De Ligt to leave Old Trafford. (Source: @Ekremkonur)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 24, 2026