Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Για μια ακόμη φορά η διοίκηση του Απόλλωνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ΕΟΚ και της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου για τη γνωστή ιστορία με τη wild card σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Οι μελανόλευκοι δια της δικηγόρου τους κας Όλγας – Παρασκευής Σταγάκη κατήγγειλαν εκ νέου την όλη διαδικασία από την ΕΟΚ προχωρώντας σε λεπτομέρειες των όσων προέβλεπε η σχετική προκήρυξη της Ομοσπονδίας.

Στο πάνελ ήταν οι Γ. Χριστόπουλος, Γ. Κάτσενος και η δικηγόρος του συλλόγου Όλγα Παρασκευή Σταγάκη.

Πιο συγκεκριμένα από τον Απόλλωνα ξεκαθαρίστηκε ότι:

– Πειθαρχικές ποινές είχαν και ο Απόλλωνας αλλά και η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, παρότι της τελευταίας επιχειρήθηκε συγκάλυψη χωρίς επιτυχία.

– Στο κομμάτι των Ακαδημιών η υπεροπλία του Απόλλωνα είναι εντυπωσιακή παρότι ψευδώς αναφέρθηκε ότι έχει περίπου 120 παιδιά, όταν ο αριθμός αυτό ξεπερνάει τα 400.

– Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν προσκόμισε ποτέ ως όφειλε προς την ΕΟΚ πριν την όλη διαδικασία υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να καλύψει το κόστος των 50.000 ευρώ αν έπαιρνε (όπως κι έγινε) την wild card.

– Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν κατέβαλε το εν λόγω παράβολο ως έπρεπε μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που επιλέγει από την ΕΟΚ για την Elite League, αλλά κατέβαλε τα χρήματα αργότερα και μάλιστα σε δυο δόσεις, με τη δεύτερη να προέρχεται μετά από χορηγία που εισέπραξε μια ημέρα νωρίτερα!

Κάτι που λογικά θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλα βήματα την Ομοσπονδία, όμως και αυτό το στοιχείο δεν γνωστοποιήθηκε πουθενά.

– Όπως ειπώθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της ΕΟΚ στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, καμία απόφαση επίσημα δεν υπάρχει από την ΕΟΚ για την τελική επιλογή, ενώ και η δικηγόρος που παρουσιάστηκε στο ΑΣΕΑΔ από την Ομοσπονδία δεν προσκόμισε κανένα απολύτως έγγραφο που να δικαιολογεί την παρουσία της.

Χριστόπουλος: «Σεβασμό, διαφάνεια και νομιμότητα»

Παρών στη συνέντευξη τύπου και ο πρόεδρος του Απόλλωνα Γιάννης Χριστόπουλος που έκανε τις δικές του παρεμβάσεις και έδωσε το κεντρικό νόημα ως επίλογο.

«Ο Απόλλων δεν ψάχνει τίποτε παραπάνω από την αλήθεια, την διαφάνεια και την τήρηση της νομιμότητας ως ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους.

Ούτε να διαταράξουμε την ηρεμία του αθλήματος μια και η σεζόν είναι σε εξέλιξη θέλουμε, ούτε τίποτε άλλο. Απαιτούμε όμως σεβασμό, αλήθεια, διαφάνεια και νομιμότητα.

Αν δεν δηλώναμε συμμετοχή στη NL1 θα παίζαμε στο τοπικό με αυτά που ισχύουν. Η προσφυγή μας στο ΑΣΕΑΔ ήταν να συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου, πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου και δεν είναι δική μας ευθύνη που πήγε τόσο πίσω από θέματα σύνθεσης του ΑΣΕΑΔ».

Παρόντες στην εκδήλωση και οι δυο υποψήφιοι πρόεδροι για την ΕΟΚ, Φασούλας και Δελημπαλταδάκης.