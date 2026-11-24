Η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να... επαναφέρει στο Μόναχο τον Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ, αναζητώντας τις λύσεις στην αναγκαστική απουσία του Χάρι Κέιν, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ο Κέιν αναμένεται να απουσιάσει από τα παιχνίδια της Μπάγερν Μονάχου για περίπου τρεις μήνες και ως εκ τούτου το όνομα του Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ φαίνεται να βρίσκεται στο «τραπέζι» των πιθανών υποψηφίων για να τον αντικαταστήσουν.

Ο 37χρονος επιθετικός θα μπορούσε να υπογράψει ένα εξάμηνο συμβόλαιο, ως το τέλος της σεζόν, όντας παράλληλα ένας αξιόπιστος back up πίσω από τον Βρετανό φορ, όταν εκείνος επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ο Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ είναι καθ' όλα γνώριμος στην Μπάγερν Μονάχου, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024, όταν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Βαυαρούς, κατέγραψε συνολικά 122 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 38 γκολ και 13 ασίστ!

Να σημειωθεί πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Καμερουνέζος επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς μέχρι το τέλος του έτους.