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Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Σαΐντ Μπενραχμά, με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία να συνδέουν τον Αλγερινό εξτρέμ με τους Πειραιώτες.

Ένα νέο όνομα προστίθεται στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς πληροφορίες που φέρονται να προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία συνδέουν τους Πειραιώτες με τον Σαΐντ Μπενραχμά.

Ο 31χρονος Αλγερινός αγωνίζεται στη NEOM και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στην Premier League με τη Γουέστ Χαμ και στη Ligue 1 με τη Λιόν.

Μάλιστα, με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας κατέκτησε το Conference League το 2023, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή επιτυχία του συλλόγου.

Ο Μπενραχμά αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο κεντρικό ρόλο. Είναι δεξιοπόδαρος, διαθέτει καλή τεχνική κατάρτιση και του αρέσει να συγκλίνει προς την περιοχή, αναζητώντας είτε την τελική προσπάθεια είτε τη δημιουργία για τους συμπαίκτες του.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ με τη NEOM.

Η περίπτωσή του παρουσιάζει αγωνιστικό ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, που εξετάζει την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης ενόψει Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση παρουσιάζει η παρουσία του Κυριάκου Δουρέκα στη θέση του αθλητικού διευθυντή της NEOM. Ο Έλληνας παράγοντας, που εργάστηκε για 25 χρόνια στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2024 στη σαουδαραβική ομάδα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τον πειραϊκό σύλλογο και θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενες συζητήσεις για τον Μπενραχμά.

Ο Μπενραχμά έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών μεταγραφικών επενδύσεων, με τις μετακινήσεις του να φτάνουν συνολικά τα 61,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Γουέστ Χαμ κατέβαλε 23,1 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από την Μπρέντφορντ, ενώ η Λιόν δαπάνησε 14,4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από τους Λονδρέζους. Το καλοκαίρι του 2025 ακολούθησε η μετακίνησή του στη NEOM, έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.