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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περίπου 3,5 ώρες πριν τη σέντρα, η Ένωση ανέβασε ένα όμορφο όμορφο βίντεο στα social media με την εμφάνιση της και φόντο την μαγευτική λίμνη.

Δείτε το βίντεο και την φανέλα που θα φορέσει απόψε στην Ιταλία η πρωταθλήτρια Ελλάδος: