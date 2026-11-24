Περίπου 3,5 ώρες πριν τη σέντρα, η Ένωση ανέβασε ένα όμορφο όμορφο βίντεο στα social media με την εμφάνιση της και φόντο την μαγευτική λίμνη.
Δείτε το βίντεο και την φανέλα που θα φορέσει απόψε στην Ιταλία η πρωταθλήτρια Ελλάδος:
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Περίπου 3,5 ώρες πριν τη σέντρα, η Ένωση ανέβασε ένα όμορφο όμορφο βίντεο στα social media με την εμφάνιση της και φόντο την μαγευτική λίμνη.
Δείτε το βίντεο και την φανέλα που θα φορέσει απόψε στην Ιταλία η πρωταθλήτρια Ελλάδος: