Η Τότεναμ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 18χρονου Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στην Ίπσουιτς.

Η Τότεναμ επιβράβευσε έναν από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές των ακαδημιών της, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ, χωρίς να γνωστοποιήσει τη διάρκεια ή τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας.

We are delighted to announce that Luca Williams-Barnett has signed a new contract with the Club. Congrats, Luca 🤍 🔗 https://t.co/Ih7y5K9Grh https://t.co/UJq6mCNBDR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 24, 2026

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Λονδρέζων με 2-0 απέναντι στην Ίπσουιτς, στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στην Premier League.

Μόλις στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησε το δεύτερο γκολ για τον Ντόμινικ Σολάνκε, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που τον έφερε στο επίκεντρο της προσοχής.

Σε ηλικία 18 ετών και 51 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής της Τότεναμ που σκοράρει στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που καταγράφει γκολ και ασίστ στο ίδιο παιχνίδι, πίσω μόνο από τον Μάικλ Όουεν.

Ο νεαρός Άγγλος βρίσκεται στις ακαδημίες της Τότεναμ από την ηλικία των δέκα ετών, έχοντας ενταχθεί στον σύλλογο από τη Λούτον. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πέντε επίσημες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ είναι διεθνής με την Κ19 της Αγγλίας.

Στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες έχει ξεχωρίσει για την ευχέρειά του στο σκοράρισμα, έχοντας πετύχει ακόμη και πέντε γκολ σε μία αναμέτρηση του UEFA Youth League απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Ο ίδιος, μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου, για την οποία έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Η Τότεναμ είναι οικογένεια για μένα. Βρίσκομαι εδώ τόσο καιρό, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Ο σύλλογος με εμπιστεύτηκε και πίστεψε σε εμένα και τώρα είμαι έτοιμος να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Τότεναμ, Γιόχαν Λάνγκε, χαρακτήρισε τον Γουίλιαμς-Μπάρνετ ξεχωριστό ταλέντο, τονίζοντας ότι η εξέλιξή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς που πραγματοποιείται στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικός ήταν και ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος στάθηκε στην τεχνική κατάρτιση, την ψυχραιμία και την ωριμότητα του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Όλοι μπορούν να δουν πόσο προικισμένος είναι τεχνικά μέσα στο γήπεδο, αλλά αγαπώ επίσης την ηρεμία του και τις αποφάσεις που παίρνει υπό πίεση. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές έχουν αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο και ταπεινότητα έξω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.