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Αντίστροφη μέτρηση για ΠΑΟΚ και Χόφενχαιμ ενόψει του πρώτου αγώνα του Youth League (25/11 16:30), με τους Γερμανούς να ποστάρουν την κατάκτηση του νταμπλ της Κ19 του Δικεφάλου.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος βρίσκεται από χθες (23/11) στην πόλη της Νοτιοδυτικής Γερμανίας, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του Youth League, αντιμετωπίζοντας τη Χόφενχαιμ.

Η νταμπλούχος Γερμανίας του 2024 υποδέχεται αύριο (25/11 19:00) στο Ντίτμαρ-Χόπ Στάντιον τον νταμπλούχο για τη σεζόν 2025-26 σε επίπεδο Κ19, αφού ο ΠΑΟΚ κατέκτησε και μάλιστα χωρίς να ηττηθεί, τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο στον τελικό του Αγρινίου.

Οι Γερμανοί προχώρησαν σε μία όμορφη κίνηση μέσω social media, ποστάροντας την πανηγυρική φωτογραφία των ασπρόμαυρων στο γήπεδο του Παναιτωλικού, ενόψει του αυριανού αγώνα.

Υπενθυμίζεται, πως η μεγάλη ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, κάτι που συνέβη και με τη Ζρίνσκι, με την εν λόγω αναμέτρηση να διεξάγεται στις 9 Δεκεμβρίου (17:30).

