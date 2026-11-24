Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στην SUNEL Arena αύριο (25/11, 21:15), και ο ηγέτης της ομάδας, Βασίλιε Μίσιτς, προέβη σε δηλώσεις για την δυσκολία του αγώνα.

Ο Μίσιτς δήλωσε ότι ο αγώνας απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να προσφέρει η EuroLeague, και ότι το κλειδί για την νίκη είναι η συγκέντρωση για 40 λεπτά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ομάδα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες στην EuroLeague, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να προσφέρει η διοργάνωση. Για να νικήσουμε τους Πρωταθλητές, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά».