Ο Μίσιτς δήλωσε ότι ο αγώνας απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να προσφέρει η EuroLeague, και ότι το κλειδί για την νίκη είναι η συγκέντρωση για 40 λεπτά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Η ομάδα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες στην EuroLeague, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να προσφέρει η διοργάνωση. Για να νικήσουμε τους Πρωταθλητές, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά».