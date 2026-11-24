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Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με τη Χόφενχαιμ στη Γερμανία (25/11 19:00) - Τι συμβαίνει με τη ρεβάνς της Τούμπας

Όπως προκύπτει, ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς στο Χόφενχαιμ θα διεξαχθεί χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, κάτι που δεν ισχύει για τη ρεβάνς.

Στο Ντίτμαρ-Χοπ Στάντιον αναμένεται να δώσουν το παρών και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι, που θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας του Ομάρ Ελ Καντουρί, με τα εισιτήρια να προπωλούνται αύριο (25/11) στα εκδοτήρια του γηπέδου.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 Δεκεμβρίου (17:30), θα υπάρξει κανονικά τηλεοπτική μετάδοση από τη Magenta TV.