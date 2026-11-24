Όπως προκύπτει, ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς στο Χόφενχαιμ θα διεξαχθεί χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, κάτι που δεν ισχύει για τη ρεβάνς.
Στο Ντίτμαρ-Χοπ Στάντιον αναμένεται να δώσουν το παρών και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι, που θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας του Ομάρ Ελ Καντουρί, με τα εισιτήρια να προπωλούνται αύριο (25/11) στα εκδοτήρια του γηπέδου.
Όσον αφορά τη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 Δεκεμβρίου (17:30), θα υπάρξει κανονικά τηλεοπτική μετάδοση από τη Magenta TV.