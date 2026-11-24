Βραζιλία, Μεξικό, Βενεζουέλα, Σερβία και Κολομβία διπλασίασαν τις νίκες τους στο Μουντιάλ Κ17, με τη Δομινικανή Δημοκρατία να κάνει την έκπληξη απέναντι στη Χιλή, στην ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής

Με οκτώ αναμετρήσεις στους ομίλους 9-12 συνεχίστηκε την Τρίτη (24/11) το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με πέντε ομάδες να διατηρούν το απόλυτο και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Στον 9ο όμιλο, η Βραζιλία επικράτησε με 1-0 της Τανζανίας, έφτασε τους έξι βαθμούς και παρέμεινε μόνη στην κορυφή. Παράλληλα, η Ιρλανδία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-0 της Κόστα Ρίκα και αποκτώντας προβάδισμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.

Στον 10ο όμιλο, η Δομινικανή Δημοκρατία έκανε την έκπληξη, επικρατώντας με 2-1 της Χιλής και ανεβαίνοντας στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς. Η Αλγερία επικράτησε με το ίδιο σκορ του Μαυροβουνίου, με τη μάχη της πρόκρισης να παραμένει ανοιχτή για όλες τις ομάδες.

Στον 11ο όμιλο, το Μεξικό πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 4-0 του Καμερούν, ενώ η Βενεζουέλα ξεπέρασε το εμπόδιο της Ρουμανίας με 1-0. Οι δύο ομάδες έφτασαν τους έξι βαθμούς και θα διεκδικήσουν την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική.

Ανάλογη εικόνα και στον 12ο όμιλο, με τη Σερβία να επικρατεί με 1-0 της Ιαπωνίας και την Κολομβία να κερδίζει με 2-0 την Ονδούρα. Αμφότερες διατήρησαν το απόλυτο, ισοβαθμώντας στην κορυφή.

Η δράση συνεχίζεται την Τετάρτη (25/11), με την έναρξη της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει το Κατάρ στις 16:30, με στόχο το «3 στα 3», ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις Ουρουγουάη - Γαλλία και Ισημερινός - Νότια Κορέα.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες – 2η αγωνιστική

9ος όμιλος

Κόστα Ρίκα – Ιρλανδία 0-2

Βραζιλία – Τανζανία 1-0

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Βραζιλία 3-1 6 2 Ιρλανδία 3-2 3 3 Τανζανία 2-3 1 4 Κόστα Ρίκα 2-4 1

10ος όμιλος

Δομινικανή Δημοκρατία – Χιλή 2-1

Αλγερία – Μαυροβούνιο 2-1

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Δομινικανή Δημοκρατία 3-2 4 2 Χιλή 5-4 3 3 Αλγερία 4-5 3 4 Μαυροβούνιο 2-3 1

11ος όμιλος

Βενεζουέλα – Ρουμανία 1-0

Μεξικό – Καμερούν 4-0

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Μεξικό 5-0 6 2 Βενεζουέλα 3-1 6 3 Ρουμανία 0-2 0 4 Καμερούν 1-6 0

12ος όμιλος

Ιαπωνία – Σερβία 0-1

Ονδούρα – Κολομβία 0-2

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Κολομβία 4-1 6 2 Σερβία 3-0 6 3 Ιαπωνία 1-3 0 4 Ονδούρα 0-4 0

Πρόγραμμα Τετάρτης 25/11 – 3η αγωνιστική