Με οκτώ αναμετρήσεις στους ομίλους 9-12 συνεχίστηκε την Τρίτη (24/11) το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με πέντε ομάδες να διατηρούν το απόλυτο και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.
Στον 9ο όμιλο, η Βραζιλία επικράτησε με 1-0 της Τανζανίας, έφτασε τους έξι βαθμούς και παρέμεινε μόνη στην κορυφή. Παράλληλα, η Ιρλανδία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-0 της Κόστα Ρίκα και αποκτώντας προβάδισμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.
Στον 10ο όμιλο, η Δομινικανή Δημοκρατία έκανε την έκπληξη, επικρατώντας με 2-1 της Χιλής και ανεβαίνοντας στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς. Η Αλγερία επικράτησε με το ίδιο σκορ του Μαυροβουνίου, με τη μάχη της πρόκρισης να παραμένει ανοιχτή για όλες τις ομάδες.
Στον 11ο όμιλο, το Μεξικό πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 4-0 του Καμερούν, ενώ η Βενεζουέλα ξεπέρασε το εμπόδιο της Ρουμανίας με 1-0. Οι δύο ομάδες έφτασαν τους έξι βαθμούς και θα διεκδικήσουν την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική.
Ανάλογη εικόνα και στον 12ο όμιλο, με τη Σερβία να επικρατεί με 1-0 της Ιαπωνίας και την Κολομβία να κερδίζει με 2-0 την Ονδούρα. Αμφότερες διατήρησαν το απόλυτο, ισοβαθμώντας στην κορυφή.
Η δράση συνεχίζεται την Τετάρτη (25/11), με την έναρξη της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει το Κατάρ στις 16:30, με στόχο το «3 στα 3», ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις Ουρουγουάη - Γαλλία και Ισημερινός - Νότια Κορέα.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες – 2η αγωνιστική
9ος όμιλος
Κόστα Ρίκα – Ιρλανδία 0-2
Βραζιλία – Τανζανία 1-0
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθμοί
|
1
|
Βραζιλία
|
3-1
|
6
|
2
|
Ιρλανδία
|
3-2
|
3
|
3
|
Τανζανία
|
2-3
|
1
|
4
|
Κόστα Ρίκα
|
2-4
|
1
10ος όμιλος
Δομινικανή Δημοκρατία – Χιλή 2-1
Αλγερία – Μαυροβούνιο 2-1
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθμοί
|
1
|
Δομινικανή Δημοκρατία
|
3-2
|
4
|
2
|
Χιλή
|
5-4
|
3
|
3
|
Αλγερία
|
4-5
|
3
|
4
|
Μαυροβούνιο
|
2-3
|
1
11ος όμιλος
Βενεζουέλα – Ρουμανία 1-0
Μεξικό – Καμερούν 4-0
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθμοί
|
1
|
Μεξικό
|
5-0
|
6
|
2
|
Βενεζουέλα
|
3-1
|
6
|
3
|
Ρουμανία
|
0-2
|
0
|
4
|
Καμερούν
|
1-6
|
0
12ος όμιλος
Ιαπωνία – Σερβία 0-1
Ονδούρα – Κολομβία 0-2
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθμοί
|
1
|
Κολομβία
|
4-1
|
6
|
2
|
Σερβία
|
3-0
|
6
|
3
|
Ιαπωνία
|
1-3
|
0
|
4
|
Ονδούρα
|
0-4
|
0
Πρόγραμμα Τετάρτης 25/11 – 3η αγωνιστική
|
Ώρα
|
Όμιλος
|
Αναμέτρηση
|
14:30
|
2ος
|
Ισημερινός – Νότια Κορέα
|
14:30
|
2ος
|
Ουγκάντα – Νέα Καληδονία
|
15:30
|
4ος
|
Ουρουγουάη – Γαλλία
|
15:30
|
4ος
|
Αϊτή – Σαουδική Αραβία
|
16:30
|
1ος
|
Ελλάδα – Κατάρ
|
16:30
|
1ος
|
Παναμάς – Αίγυπτος
|
17:30
|
3ος
|
Δανία – Αργεντινή
|
17:30
|
3ος
|
Αυστραλία – Μοζαμβίκη