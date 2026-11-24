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Με τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ Κ17 να έχει ολοκληρωθεί, 11 ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «32» της διοργάνωσης, έχοντας κάνει το «2 στα 2», μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Ιταλία, Μάλι, Ισπανία, Βραζιλία, Μεξικό, Βενεζουέλα, Σερβία και Κολομβία έχουν συγκεντρώσει από έξι βαθμούς, ενώ αρκετές ομάδες βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση του εισιτηρίου για την επόμενη φάση.

Υπενθυμίζεται πως στη φάση των «32» προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων.

Η βαθμολογία των 12 ομίλων

1ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ελλάδα 4-2 6 2 Αίγυπτος 3-2 3 3 Κατάρ 2-2 3 4 Παναμάς 1-4 0

2ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Νότια Κορέα 9-0 6 2 Ισημερινός 1-0 4 3 Ουγκάντα 0-3 1 4 Νέα Καληδονία 0-7 0

3ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Αυστραλία 2-0 4 2 Αργεντινή 2-3 3 3 Μοζαμβίκη 5-2 3 4 Δανία 0-4 1

4ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ουρουγουάη 7-3 6 2 Σαουδική Αραβία 3-3 3 3 Γαλλία 3-2 3 4 Αϊτή 2-7 0

5ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ιταλία 8-1 6 2 Ακτή Ελεφαντοστού 3-3 3 3 Ουζμπεκιστάν 7-4 3 4 Τζαμάικα 2-12 0

6ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Σενεγάλη 10-1 4 2 Κροατία 5-1 4 3 Τατζικιστάν 5-7 3 4 Κούβα 3-14 0

7ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Μάλι 5-1 6 2 Βέλγιο 4-4 3 3 Βιετνάμ 5-6 1 4 Νέα Ζηλανδία 3-6 1

8ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ισπανία 20-0 6 2 Μαρόκο 8-2 4 3 Κίνα 2-7 1 4 Φίτζι 0-21 0

9ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Βραζιλία 3-1 6 2 Ιρλανδία 3-2 3 3 Τανζανία 2-3 1 4 Κόστα Ρίκα 2-4 1

10ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Δομινικανή Δημοκρατία 3-2 4 2 Χιλή 5-4 3 3 Αλγερία 4-5 3 4 Μαυροβούνιο 2-3 1

11ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Μεξικό 5-0 6 2 Βενεζουέλα 3-1 6 3 Ρουμανία 0-2 0 4 Καμερούν 1-6 0

12ος όμιλος

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Κολομβία 4-1 6 2 Σερβία 3-0 6 3 Ιαπωνία 1-3 0 4 Ονδούρα 0-4 0

Οι 11 ομάδες που έχουν προκριθεί στους «32»:

Ελλάδα

Νότια Κορέα

Ουρουγουάη

Ιταλία

Μάλι

Ισπανία

Βραζιλία

Μεξικό

Βενεζουέλα

Κολομβία

Σερβία

Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων θα διεξαχθεί το τριήμερο 25-27 Νοεμβρίου, οπότε και θα διαμορφωθεί οριστικά το παζλ των 32 ομάδων που θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ του Μουντιάλ Κ17.