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Σημαντικό πρόβλημα για τη Μίλαν ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λούκα Μόντριτς αναμένεται να απουσιάσει λόγω μυϊκού τραυματισμού

Χωρίς τον Λούκα Μόντριτς αναμένεται να παραταχθεί η Μίλαν απέναντι στον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (26/11, 19:45), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Κροάτης μέσος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, το οποίο προέκυψε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των «ροσονέρι» με τη Φροζινόνε.

Όπως αναφέρει το ιταλικό Sky Sport, ο Μόντριτς έχει υποστεί τραυματισμό στον δεξιό ορθό μηριαίο και αναμένεται να χάσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση στον Πειραιά.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς ο έμπειρος μέσος έχει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και την κυκλοφορία της μπάλας.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Φικάγιο Τομόρι. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.

Η οριστική εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές της Μίλαν αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ανακοίνωση της αποστολής.