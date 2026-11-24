Η Άνγκελα Λέιβα της Α.Ε.Κ. είναι η MVP της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Περουβιανή ακραία με 25 πόντους οδήγησε την Ένωση στην νίκη με 3-1 σετ στην έδρα του Ολυμπιακού, η οποία ήταν και η πρώτη για την ΑΕΚ στο κλειστό του Ρέντη μετά το 2013. Η Λέιβα πέτυχε 25 πόντους με 20/48 επιθέσεις, 1 άσσο και 4 μπλοκ με 30% στην υποδοχή στα 47 σερβίς που τη σημάδεψαν.

Παράλληλα, έδωσε πολύτιμες λύσεις στην ομάδα της, κατακτώντας καθοριστικούς πόντους στα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τέταρτη νίκη της ΑΕΚ σε επτά αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

«Πανηγυρίσαμε μια πολύ ξεχωριστή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Νιώθω απίστευτη χαρά και περηφάνια για όλα όσα χτίζουμε μαζί ως ομάδα.

Μετά από ένα δύσκολο πρώτο σετ, δείξαμε τον χαρακτήρα μας, παραμείναμε ενωμένες, εμπιστευτήκαμε η μία την άλλη και παλέψαμε για κάθε πόντο. Το πιο όμορφο ήταν να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε, πώς καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να επιστρέψουμε στο δικό μας παιχνίδι. Αυτές είναι οι στιγμές που αναδεικνύουν τη δύναμη, την προσωπικότητα και την ψυχή μιας ομάδας.

Νιώθω ότι εξελισσόμαστε πάρα πολύ, όχι μόνο σωματικά αλλά και τακτικά. Κάθε μέρα καταλαβαίνουμε η μία την άλλη καλύτερα, η σύνδεσή μας μέσα στο γήπεδο γίνεται όλο και πιο δυνατή και μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο τη δουλειά που κάνει η καθεμία μας. Όλη η προσπάθεια, η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά που καταβάλλουμε σε κάθε προπόνηση αρχίζουν πλέον να αποδίδουν καρπούς.

Το να κερδίζεις μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός είναι ένα απίστευτο συναίσθημα, αλλά το να το πετυχαίνεις ύστερα από μια τέτοια ανατροπή κάνει αυτή τη νίκη ακόμη πιο ξεχωριστή. Μας υπενθυμίζει ότι είμαστε ικανές να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές, ότι έχουμε χαρακτήρα και ότι, όταν παίζουμε ενωμένες, πιστεύουμε στον εαυτό μας και δεν σταματάμε ποτέ να παλεύουμε, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα.

Από αυτή τη νίκη κρατάω την ενέργεια, την ενότητα και την αυτοπεποίθηση που χτίζουμε μαζί. Πάνω απ’ όλα, όμως, κρατάω τον ενθουσιασμό που νιώθω βλέποντας πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος από όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, να παλεύουμε και να απολαμβάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι» δήλωσε η Άνγκελα Λέιβα.

Η κορυφαία επτάδα της 7ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Zoe Weatherington (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 26π. (22/41 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Πασαδόρος: Παναγιώτα Ξανθοπούλου (Α.Σ. Άρης) 4π. (2 άσσοι, 2 μπλοκ).

Ακραίες: Angela Leyva Tagle (Α.Ε.Κ.) 25π. (20/48 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 30% υπ. – 4% άριστες), Selin Salim Selyaydin (Ο.Φ.Α. Απολλώνιος) 24π. (20/51 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 26% υπ. – 12% άριστες).

Κεντρικές: Έρρικα Γράβαρη (Α.Ε.Κ.) 10π. (4/11 επ., 6 μπλοκ), Κατερίνα Ζακχαίου (Πανιώνιος Betsson) 14π. (10/15 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Ελευθερία Μανιατογιάννη (Α.Ε.Κ.), (λ, 37% υπ. – 5% άριστες).

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2η αγωνιστική: Zoe Weatherington (Η.Π.Α. – Π.Α.Ο.Κ. F&U)

3η αγωνιστική: Milica Kubura (Σερβία, Ελλάδα – Πανιώνιος Betsson)

4η αγωνιστική: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

5η αγωνιστική: Rica Maase (Γερμανία – Ζ.Α.Ο.Ν.)

6η αγωνιστική: Ελένη Δεινοπούλου (Α.Σ. Άρης)

7η αγωνιστική: Angela Leyva Tagle (Περού – Α.Ε.Κ.)