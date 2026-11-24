Αλλαγές σε ημέρες και ώρες διεξαγωγής τριών αγώνων της Elite League θα έχουμε και επίσημα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Αναλυτικά:

Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΣ Παπάγου – ΑΣΑ Κόροιβος για την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League αντί 12/12/2026, θα διεξαχθεί στις 13/12/2026 και ώρα 17.00, στο ΕΑΚ Παπάγου.

Λόγω συμμετοχής αθλητή του σωματείου ΑΣΑ Κόροιβος με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΣΑ Αναγέννηση για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League αντί της 05/12/26 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 07/12/26 και ώρα 14.30, στο κλειστό Γυμναστήριο Αμαλιάδας (Ήλιδας).

Μετά από αίτημα της ΕΡΤ, ο τηλεοπτικός αγώνας ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Λαυρίου της 07/12/2026 για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League αντί ώρα 20.00, θα διεξαχθεί ώρα 17.00, στο κλειστό γυμναστήριο NEM BC Arena.