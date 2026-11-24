Με κεφαλιά του Γκιουλ στο 77’, η Γαλατασαράι επικράτησε της Άστον Βίλα με 1-0 και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Champions League.

Το πρώτο μέρος ήταν ένα από τα χειρότερα ημίχρονα της φετινής διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να αναλώνονται σε ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού, χωρίς καμία ευκαιρία.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα στην επανάληψη, με την πρώτη σημαντική ευκαιρία να καταλήγει σε γκολ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και αδυναμία της αγγλικής άμυνας να απομακρύνει την μπάλα, ο Γκιουλ με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-0 στο 77’.Από τη στιγμή εκείνη και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή πιο πολύ ξύλο έπαιξαν οι δύο ομάδες παρά ποδόσφαιρο.

Με αυτή τη νίκη η Γαλατασαράι έφτασε τους εννέα βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Άστον Βίλα.

Στην επόμενη αγωνιστική, η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η Άστον Βίλα θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν.