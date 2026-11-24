Το πρώτο μέρος ήταν ένα από τα χειρότερα ημίχρονα της φετινής διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να αναλώνονται σε ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού, χωρίς καμία ευκαιρία.
Η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα στην επανάληψη, με την πρώτη σημαντική ευκαιρία να καταλήγει σε γκολ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και αδυναμία της αγγλικής άμυνας να απομακρύνει την μπάλα, ο Γκιουλ με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-0 στο 77’.Από τη στιγμή εκείνη και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή πιο πολύ ξύλο έπαιξαν οι δύο ομάδες παρά ποδόσφαιρο.
Με αυτή τη νίκη η Γαλατασαράι έφτασε τους εννέα βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Άστον Βίλα.
Στην επόμενη αγωνιστική, η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η Άστον Βίλα θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν.