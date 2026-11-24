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Από φέτος ο Άρης θα αποτελεί μέλος της Euroleague Basketball One Team, με τους κιτρινόμαυρους να συνεισφέρουν κοινωνικά και ανθρώπινα.

Το Euroleague Basketball One Team είναι το επίσημο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Euroleague. Ξεκίνησε το 2012 και αξιοποιεί τη δύναμη του μπάσκετ ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση.

Κάθε σύλλογος σχεδιάζει και υλοποιεί ένα δικό του εξειδικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής του κοινωνίας (π.χ. στήριξη ατόμων με αναπηρία, προσφύγων, παιδιών σε ιδρύματα ή ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες).

Έτσι, ο Άρης από φέτος γίνεται μέλος της Euroleague Basketball One Team. Αναλυτικά όσα αναφέρει η κιτρινόμαυρη ανάρτηση:

«Μαζί με το Τζάμπολ Αγάπης, κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής: συνεργασία, αυτοπεποίθηση, χαρά. Δίπλα τους είναι εθελοντές και άνθρωποι του Άρη. Γιατί στο γήπεδο χωράμε όλοι».