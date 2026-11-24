Το παγωμένο 0-0 ξεπάγωσε στις καθυστερήσεις με γκολ της χρυσής αλλαγής των Νορβηγών.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή στις καθυστερήσεις ήταν ένα παιχνίδι ασορτί με τον υδράργυρο. Παγωμένο κοντά στο μηδέν.

Η ΛΑΣΚ Λίντσερ είχε καταφέρει να αφοπλίσει την Μπόντο Γκλιμτ, ήταν ένα παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις που δεν έδειχνε να μπορεί να ξεκολλήσει από το 0-0.

Αυτό έγινε στην τελευταία φάση του ματς, δίχως μάλιστα η μπάλα να ακουμπήσει τα δίχτυα. Μία σέντρα του Μπιέρκαν που έμοιαζε καταδικασμένη έγινε τελικά ασίστ, όταν ο Χέλμερσεν έπιασε μία μαεστρική κεφαλιά που με κάποιο τρόπο πέρασε τη γραμμή του τέρματος και έκανε το 1-0 για τους Νορβηγούς, που με αυτό το τρίποντο έφτασαν τους 7 βαθμούς και μπήκαν πια πολύ γερά στο κυνήγι της πρόκρισης.