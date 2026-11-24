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Σπουδαία νίκη για τον Δικέφαλο που πλησίασε την κορυφή.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 5-8 επί του ΑΣΕ Δούκα πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Futsal Super League, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δαΐς.

Ο Δικέφαλος πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό του και αποκτώντας προβάδισμα έξι τερμάτων (0-6). Οι Ντάτης, Ρενάν Νάβας και Ποζατζίδης σημείωσαν από δύο τέρματα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους».

Ο Δούκας αντέδρασε στη συνέχεια και κατάφερε να μειώσει σε 4-6, ωστόσο ο Ταουσάνης έδωσε ξανά «αέρα» τριών τερμάτων στον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 4-7.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 5-7 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, σε μία φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Δικεφάλου, καθώς οι «ασπρόμαυροι» αμφισβήτησαν την απόφαση καταλογισμού του.

Την τελευταία λέξη, όμως, είχε ο Ντάτης, ο οποίος με το τρίτο προσωπικό του τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 5-8, «σφραγίζοντας» ένα σπουδαίο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ PayspotLabraki σε μία δύσκολη έδρα.