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Γαλλική συνεργασία και εντυπωσιακή φάση στη Roig Arena.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια, με τον Γιαμπουσέλε λίγο πριν το ημίχρονο να προσφέρει μια θεαματική φάση.

Μετά το επιθετικό ριμπάουντ του από το άστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου, περίμενε υπομονετικά και αφού είδε μόνο του τον Φαλ, του πάσαρε με πανέξυπνο τρόπο πίσω από την πλάτη.

Δείτε τη φάση:

BEHIND THE BAAACK & BUCKET! 🪣💨 https://t.co/zg3AQ5RXI0 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026

BEHIND THE BAAACK & BUCKET! 🪣💨 https://t.co/zg3AQ5RXI0 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026