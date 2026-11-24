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Η Βίρτους Μπολόνια πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 108-84 του Ερυθρού Αστέρα στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Παράσταση για έναν ρόλο στο Βελιγράδι, με τη Βίρτους Μπολόνια να κυριαρχεί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και να πανηγυρίζει μια εμφατική εκτός έδρας νίκη. Οι Ιταλοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (44 έναντι 28), ενώ εξαιρετική ήταν και η αποτελεσματικότητά τους από την περιφέρεια (13/29 τρίποντα).

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Κέσλερ Έντουαρντς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Αλιού Ντιαρά με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Τρεντ Φρέιζιερ με 11 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, ο μοναδικός που διασώθηκε από το ναυάγιο των Σέρβων ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Βίρτους ανέβηκε στο 6-8, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 8-6. Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, οι Ιταλοί θα υποδεχθούν την Παρτιζάν (3/12, 22:00), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου θα δοκιμαστούν στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (3/12, 19:45).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Βίρτους μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση (4-12), με τους Νουόρα και Μονέκε να κρατούν κοντά στο σκορ τους γηπεδούχους (14-16). Οι Ιταλοί, έχοντας τον έλεγχο των ριμπάουντ και βρίσκοντας λύσεις στο ανοιχτό γήπεδο, ξέφυγαν στο +10 (26-36), με τον Ντάνιελ Χάκετ να διαμορφώνει με εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο το 41-50 του ημιχρόνου.

Ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε ανταγωνιστικός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (52-59), ωστόσο ένα εντυπωσιακό σερί 15-0 της Βίρτους εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 (52-74). Οι Ιταλοί συνέχισαν με την ίδια ενέργεια και συνέπεια στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν ακόμη και στο +26 (67-93) και πανηγύρισαν την εμφατική νίκη με 84-108.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-50, 61-78, 84-108.

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