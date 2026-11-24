Η Μακάμπι με όπλο την άμυνα της στο 4ο δεκάλεπτο (11-21) έφυγε με σπουδαίο διπλό από το Μόναχο (79-87), επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά το 0/2 της διαβολοβδομάδας.

Η Μακάμπι με όπλο την άμυνα της στη 4η περίοδο (11π.) πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Μόναχο επικρατώντας της Μπάγερν με 79-87 επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Κάτας βελτίωσε το ρεκόρ της στο 4-10, με την ομάδα του Γκαβέλ να πέφτει στο ίδιο ρεκόρ.

Ο Ρόμαν Σόρκιν πήρε την ομάδα του από το χέρι στο 4ο δεκάλεπτο με τον Ισραηλινό ψηλό να μετρά 17 πόντους με 5 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον Κλαρκ (13π.) με τον Μάνταρ να προσθέτει επίσης 13 πόντους. Πληθωρική παρουσία του Ουάλας με 12 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπίτσαμπ ξεχώρισε με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Ουάσινγτον να προσθέτει επίσης 13 πόντους. Καλή εμφάνιση και από τον Ομπστ με 12 πόντους.

Καλύτερη η Μακάμπι, πήρε προβάδισμα δια χειρός Μάνταρ

Με τρίποντο του Μάνταρ μπήκε η Μακάμπι στην αναμέτρηση, με την Μπάγερν να απαντά με 8-0 σερί δια χειρός Τίμαν και Βόιντμαν (8-3). Ο Ομπστ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το +7 των Βαυαρών (13-7 στο 4’), με την ομάδα του λαού να μειώνει στο πόντο με τον Χόαρντ να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα (13-12 στο 5’). Ο Ουάσινγκτον ήρθε από τον πάγκο για να δώσει επιθετική ώθηση (4π. 17-15 στο 8’), με τον Ουάλας να ισοφαρίζει σε 19-19 και τον Τζέσαπ να διαμορφώνει το 21-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (23-23, 24-26 στο 12’), με τον Κλαρκ να δίνει αέρα 6π. στην Μακάμπι (24-30 στο 14’). Ομπστ και Τζέσαπ ισοφάρισαν με 6-0 σερί (30-30), με τους παίκτες του Κάτας να έχουν φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Μπόλντγουιν ήταν αυτός που έδωσε ρυθμό (6π. 31-37 στο 17’), με την Ισραηλινή ομάδα να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+7, 36-43 στο 18’), ελέγχοντας τον ρυθμό. Ο Μάνταρ έφτασε τους 9π. για το +8 της Μακάμπι (41-49 στο 19’), με τον Ουάσιγκτον να μειώνει στο 43-50 του ημιχρόνου.

Με όπλο την άμυνα της στο 4ο δεκάλεπτο έφυγε με το διπλό από το Μόναχο η Μακάμπι

Με 8 σερί πόντους του Μπίτσαμπ μπήκε η Μπάγερν στο δεύτερο μέρος, με την Μακάμπι να μένει χωρίς σκορ για παραπάνω από 3’ (48-50). Χόαρντ και Μάνταρ ξεκόλλησαν την ομάδα τους (49-55 στο 24’), ο Σόρκιν έδινε λύσεις από μακριά (2/2τρ. 51-58), με τους Βαυαρούς να μειώνουν σε απόσταση ενός σουτ (56-58 στο 26’). Οι παίκτες του Γκαβέλ είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, ο Μάιλς ισοφάρισε σε 63-63, με τον Ουάσινγκτον να σκοράρει από μακριά για το 68-66 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Ουάσινγκτον και Ντα Σίλβα έδωσε αέρα 6π. στην Mπάγερν (72-66), με την Μακάμπι να απαντά με επιμέρους 2-9 για να πάρει εκ νέου τα ηνία (74-75 στο 35'). Οι παίκτες του Κάτας είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, ο Σόρκιν είχε βρει ρυθμό, με τον ψηλό της ισραηλινής ομάδας να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (17π.) για το +8 της ομάδας του. Η Γερμανική ομάδα έχανε την μια επίθεση μετά την άλλη, με τον Κίτον Ουάλας να «σκοτώνει» την Μπάγερν για το 77-84 ένα λεπτό πριν το τέλος. Η Μακάμπι έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό (79-87), επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά το 0/2 στην διαβολοβδομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης