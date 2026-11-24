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Στο 43’ η ΑΕΚ «άγγιξε» δύο φορές το γκολ σε μία φάση. Αρχικά ο Γκατσίνοβιτς και στη συνέχεια ο Ρότα σούταραν από καλή θέση αλλά ο τερματοφύλακας της Κόμο Σάντσεθ, απέκρουσε τη μπάλα και τις δύο φορές.