Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Το χαμένο πέναλτι της Κόμο από τον Ντα Κούνια (vid) 24-11-2026 22:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Como 1907 ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Στο 28’ η Κόμο κέρδισε πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μάγερ στον Βάγιε. Το εκτέλεσε ο Ντα Κούνια αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ από το δεξί δοκάρι. Το πέναλτι της Κόμο Χωρισμός-βόμβα για Βασίλη Κούκουρα και Βάνα Ραμπότα! Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του «Μάνθου Φουστάνου» (Pics) dailymedia.com.gr Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μητσοτάκη: Νίκη… από τα αποδυτήρια για Τσίπρα instanews.gr 10 ερωτήσεις για τον Παναθηναϊκό: Αν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ είσαι το ζωντανό αρχείο του τριφυλλιού menshouse.gr Έκλεισε δυνατά ονόματα στη Θεσσαλονίκη: Τα 3+1 δυνατά χαρτιά του Σαμαρά instanews.gr Οι 3 επιλογές του Νίστρουπ μετά τον τραυματισμό του Αντίνο και η μεταγραφή σε θέση-έκπληξη menshouse.gr Ματέο Κόβασιτς: Το στοιχείο στο παιχνίδι του που έχουν ελάχιστοι μέσοι στην Ευρώπη menshouse.gr «Καπετάνισσα» με καρφωμένα βέλη στην πλάτη: Η εκρηκτική εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο Madwalk 2026 (Pics) dailymedia.com.gr Κρύο αίμα: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ με το φονικό σουτ που κανείς πια δεν τολμά να αφήσει ελεύθερο menshouse.gr Το χαμένο πέναλτι της Κόμο από τον Ντα Κούνια (vid) SHARE