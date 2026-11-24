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Στο 28’ η Κόμο κέρδισε πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μάγερ στον Βάγιε. Το εκτέλεσε ο Ντα Κούνια αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ από το δεξί δοκάρι.