Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις «εκτέλεσε» για ακόμη μία φορά τη Βαλένθια, χαρίζοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση τη συμφωνία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ιστορία επαναλήφθηκε στη Roig Arena, με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να υπογράφει το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού (83-86) απέναντι στη Βαλένθια, ευστοχώντας σε ένα απίθανο τρίποντο από μεγάλη απόσταση στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε κάνει κάτι ανάλογο και την περασμένη σεζόν, όταν με buzzer beater στην παράταση του Game 2 των playoffs της EuroLeague είχε χαρίσει στους «πράσινους» τη νίκη με 107-105 στο ίδιο γήπεδο.

Αμέσως μετά το νικητήριο τρίποντο, ο Χέις-Ντέιβις έτρεξε κατευθείαν προς τα αποδυτήρια για να πανηγυρίσει, ενώ λίγο αργότερα, μιλώντας στη EuroLeague TV, αποκάλυψε με χιούμορ πως είχε έναν επιπλέον λόγο να θέλει τη νίκη στην Ισπανία: τις περισσότερες ημέρες ρεπό που του είχε υποσχεθεί ο προπονητής του!

«Δεν υπάρχει κάποιο τρόπαιο, απλώς κερδίσαμε ένα παιχνίδι της κανονικής περιόδου. Οπότε τώρα μπορούμε να απολαύσουμε το ρεπό μας. Ο κόουτς μού είπε ότι αν κερδίζαμε, θα μπορούσα να πάρω περισσότερες μέρες ρεπό. Εγώ τήρησα το δικό μου μέρος της συμφωνίας και θα τα πούμε τον Δεκέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός.