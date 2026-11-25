Οι «πράσινοι» πέρασαν από τη Roig Arena, πιάνοντας τη Βαλένθια στις 10 νίκες στην πρώτη θέση, όσες έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο.
Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάσταση μετά το πρώτο μέρος της 14ης αγωνιστικής…
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Μπεσίκτας – Παρί 76-88
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
Η κατάταξη (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 10-3
- Βαλένθια 10-4
- Παναθηναϊκός 10-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 9-5
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 8-6
- Μπαρτσελόνα 8-6
- Παρί 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρτίζαν 7-6
- Aναντολού Εφές 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 6-8
- Μπεσίκτας 6-8
- Αρμάνι Μιλάνο 4-10
- Μπάγερν Μονάχου 4-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
- Βιλερμπάν 4-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (15η)
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
19:30 Αναντολού Εφές – Βαλένθια
19:45 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρί
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παρτιζάν
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου
19:00 Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι
21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν