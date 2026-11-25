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Κορυφή για τρεις προς το παρόν στην κατάταξη της EuroLeague μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» πέρασαν από τη Roig Arena, πιάνοντας τη Βαλένθια στις 10 νίκες στην πρώτη θέση, όσες έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάσταση μετά το πρώτο μέρος της 14ης αγωνιστικής…

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας – Παρί 76-88

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας

Η κατάταξη (Ν-Η)

Ολυμπιακός 10-3 Βαλένθια 10-4 Παναθηναϊκός 10-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 9-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5 Ερυθρός Αστέρας 8-6 Μπαρτσελόνα 8-6 Παρί 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρτίζαν 7-6 Aναντολού Εφές 6-7 Βίρτους Μπολόνια 6-8 Μπεσίκτας 6-8 Αρμάνι Μιλάνο 4-10 Μπάγερν Μονάχου 4-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10 Βιλερμπάν 4-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

19:30 Αναντολού Εφές – Βαλένθια

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρί

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παρτιζάν

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

19:00 Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι

21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν