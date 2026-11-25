Ο Σεσκ Φάμπρεγκας στάθηκε στην τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ, αποθέωσε τον Μίγια και μίλησε για το ευρωπαϊκό όνειρο της Κόμο.

Μετά τη νίκη της Κόμο επί της ΑΕΚ με 1-0 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Σεσκ Φάμπρεγκας μίλησε αναλύοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του απέναντι στην Ένωση.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην αλλαγή συστήματος της ΑΕΚ, στο εντυπωσιακό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, αλλά και στη μέχρι τώρα πορεία της ιταλικής ομάδας στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εικόνα του αγώνα και την τακτική της ΑΕΚ:

«Έπαιξαν με διαφορετικό σύστημα από αυτό που χρησιμοποιούν συνήθως. Αγωνίζονται με 4-4-2, αλλά σήμερα έπαιξαν με 4-3-2-1. Έκλεισαν περισσότερο τους χώρους στη μεσαία γραμμή και έτσι χάσαμε λίγο από την ποιότητά μας στα τελευταία 20-25 μέτρα. Χρειαστήκαμε μια μαγική στιγμή για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, χάσαμε και το πέναλτι και σε εκείνο το σημείο χάσαμε λίγο το μομέντουμ, ενώ η ΑΕΚ δημιούργησε μόλις μία διπλή ευκαιρία σε ολόκληρο τον αγώνα».

Για το εντυπωσιακό γκολ του Μίγια:

«Ναι, ήταν ένα φανταστικό γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον, γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά σε όλη του την καριέρα. Είναι πολύ ανταγωνιστικός, είναι ηγέτης στα αποδυτήρια και ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς».

Για τη νέα νίκη της Κόμο και το πού μπορεί να φτάσει το ευρωπαϊκό όνειρο:

«Ζούμε μέρα με τη μέρα. Το πιο σημαντικό για εμάς ήταν να δούμε πώς και αν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια δεν είδα ποτέ την ομάδα μου να μην είναι ανταγωνιστική, να χάνει τη συγκέντρωσή της ή να αλλάζει τη φιλοσοφία της. Για εμάς είναι χαρά και δώρο να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Έχουμε ακόμη τρία παιχνίδια για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».