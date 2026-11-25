Σε δηλώσεις που παραχώρησε στη μικτή ζώνη ο Σταύρος Πήλιος τόνισε πως το αποτέλεσμα στο Κόμο αφήνει πικρία καθώς η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι στην Ιταλία. Το μήνυμα του εν όψει συνέχειας και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Σταύρος Πήλιος στη μικτή ζώνη μετά την ήττα από την Κόμο:

Τι έμεινε στο τέλος;

«Σίγουρα μένει πικρία, γιατί ήμασταν ανταγωνιστικοί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Ξέραμε ότι παίζουμε κόντρα σε μία ομάδα που είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης, στην αποτελεσματικότητα, στην κυκλοφορία, στο πώς κινούνται οι παίκτες της. Νομίζω την περιορίσαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Μας αφήνει πικρία. Όπως και με τη Ρεάλ. Είναι ματς που σε αδικούν λίγο, αλλά είναι θέμα ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνονται».

Αν είδε διαφορά με την Κόμο;

«Είναι λίγο στις ταχύτερες. Φαίνεται η διαφορά. Εντάξει είναι και στο ιταλικό πρωτάθλημα. Κινούνται γρήγορα στον άξονα. Ο Πας είναι πολύ καλός παίκτης. Ξεκλειδώνει όλη την ομάδα του. Θεωρώ όμως ότι για την ομάδα μου τους περιορίσαμε αρκετά. Κατά κάποιο τρόπο είναι άδικο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε ένα γκολ. Δε ξέρω τι θα γινόταν στην πορεία, αλλά ένα γκολ νωρίτερα θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει».

Για τη συνέχεια;

«Βλέπαμε ως ευκαιρία να πάρουμε κάποιους βαθμούς εδώ, γιατί ακολουθούν δυο ματς στην έδρα μας, όπου θα μπορούμε με τον κόσμο μας να κάνουμε κάτι. Εννοείται συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Δε σταματάμε εδώ. Πριν απ’ αυτά τώρα με τον ΠΑΟΚ να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό: να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα. Το Τσάμπιονς Λιγκ ας περιμένει λίγο η Γαλατασαράι. Έχουμε χρόνο. Να ξεκουραστούμε τώρα και την Κυριακή να τα δώσουμε όλα».

Αν κόντρα σε ομάδες όπως την Κόμο παίρνει ψυχολογία και ώθηση;

«Σίγουρα. Όταν νιώθεις πικρία μετά από ένα ματς με την Κόμο, που βλέπετε τι ποδόσφαιρο παίζει, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και στην Ελλάδα. Να πιστεύουμε και να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ομάδα που έχουμε».