Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ που άρεσε και στο Κόμο, αλλά είχε όλες τις λεπτομέρειες σε βάρος της

Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις πολλά θετικά στοιχεία έπειτα από ήττες. Αλλά και σε αυτήν την αναμέτρηση της ΑΕΚ για το Champions League, έγινε ξεκάθαρο πως είναι μια ομάδα που δικαίως βρίσκεται στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα που μπαίνει απέναντι σε κάθε αντίπαλο, έστω κι αν είναι η τεράστια Ρεάλ Μαδρίτης, έστω κι αν είναι η Κόμο που τρόμαξε όλη την Ευρώπη με την εννιάρα επί της Λανς, για να διεκδικήσει τη νίκη. Και αυτή δεν έρχεται, για συγκεκριμένες καταστάσεις και λεπτομέρειες.

Υπάρχουν σίγουρα πράγματα που πρέπει να βελτιώσει η ΑΕΚ. Αλλά όταν βλέπεις τον Φάμπρεγκας να πανηγυρίζει στο τέλος του ματς πιο έντονα και απ’ όταν έπαιζε εκείνος μπάλα, τότε καταλαβαίνετε πως η ΑΕΚ έχει βάλει πολύ δύσκολα στην Κόμο. Πίστευαν ενδεχομένως πως θα έκαναν ακόμα ένα πάρτι και θα έριχναν πολλά γκολ, όπως το τετράμπαλο στην Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, αλλά στο τέλος είχαν κρεμαστεί από τα δοκάρια τους και έκαναν καθυστερήσεις για να γλιτώσουν το γκολ της ισοφάρισης.

Η φάση κλειδί

Η ΑΕΚ έπαιξε ξανά ως ίσος προς ίσο. Αυτό που στα δικά μου μάτια ήταν προβληματικό, ήταν ξανά η διαιτησία. Δεν ήταν η «χειρουργική» στάση του Μαριάνι στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έδειχνε ξεκάθαρα από την αρχή ως το τέλος πως είχε εχθρική διάθεση προς τους «κιτρινόμαυρους» και στο τέλος το παράκανε με την αποβολή του Κοϊτά. Αλλά σε ένα ματς κρίσιμων λεπτομερειών, έχει δώσει όλα τα σποράκια στην Κόμο και κυρίως, έχει κλείσει τα μάτια (και ο Ισπανός VARίστας μαζί) στην ανατροπή του Βάργκα.

Δεν μπορείς να πας μακριά. Αυτό είναι και μια απάντηση, σε όσους σε ένα ρεύμα ξενομανίας ζητούν απεγνωσμένα ξένους διαιτητές, θαρρείς και εκείνοι δεν επηρεάζονται, δεν ακούν τηλέφωνα, δεν τους αρέσουν τα μεγάλα δώρα. Εχουμε δει στα μέρη μας και Μάκελι και Τσβάιερ και Καμπάκοφ και διάφορα άλλα περίεργα. Αλλά ακόμα κι αυτό, δείχνει πως η ΑΕΚ τους μπήκε στο μάτι και καταλαβαίνουν πως δεν μπορούν να τη νικήσουν απλά παίζοντας μέσα στο γήπεδο και μόνο. Και έτσι έγινε η δουλειά.

Τρομερό γκολ και αντίδραση

Για να δούμε ακριβώς το ματς, οι μεγάλες ευκαιρίες ανήκαν στην ΑΕΚ. Η διπλή φάση με Γκατσίνοβιτς και Ρότα που έβγαλε με εντυπωσιακό τρόπο ο Σάντσες, έχει την φάση του Βιτάλις, την κεφαλιά του Μουκουντί, την φάση του Βάργκα που έβγαινε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα. Παράλληλα, έκανε μια ομάδα που παράγει φάσεις με το τσουβάλι, να είναι μετρημένες οι φάσεις που δημιούργησε και να μην μπορεί να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Εχασε από ένα σπάνιο γκολ, που δυστυχώς για την ΑΕΚ ομοίαζε πολύ με το πανέμορφο τέρμα του Βαλβέρδε στο ματς με την Ρεάλ.

Ο Νίκολιτς επιβεβαίωσε στην πράξη πως δεν πήγε στο Κόμο για τουρισμό. Παρά τα ζητήματα που είχε με τις απουσίες κομβικών παικτών και την ανετοιμότητα άλλων να είναι διαθέσιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, του περιόρισε τις επιλογές. Το θέμα είναι πως έπαιξε το ματς, δεν άφησε τα σπουδαία αστέρια της Κόμο να δημιουργήσουν ρήγματα, δεν μπόρεσε να βρει ένα γκολ. Εύκολα θα πει κάποιος πως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν υπήρχε ο Κοϊτά, αλλά με τα αν δεν γράφεται ιστορία.

Τίποτα δεν τελείωσε

Παίζοντας με τον Γκατσίνοβιτς σε ακόμα μια εξαιρετική βραδιά πίσω από τον Γιόβιτς, η ΑΕΚ εξασφάλισε εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Αν είχε σε καλύτερη μέρα τον Μάγερ και τον Κουτέσα, ίσως θα μπορούσε να αξιώσει και κάποια πράγματα περισσότερα στον δημιουργικό τομέα. Αλλά το πάλεψε με ό,τι είχε. Παίζοντας με δύο φορ, με αυτό το κάτι σαν ρόμβο στο τελευταίο ημίωρο του ματς, καταφέρνοντας να περιορίσει την Κόμο στο απολύτως ελάχιστο δημιουργικά και να διεκδικεί τη στιγμή του ως το φινάλε.

Τίποτα δεν τελειώνει, μέχρι να το πει η ΑΕΚ. Ξέραμε πως το Champions League είναι μια άλλη πίστα, πολύ διαφορετική, πολύ ανώτερη. Αλλά η ΑΕΚ ανταποκρίνεται., δεν έχει παραδοθεί. Εχει ακόμα ελπίδες, μολονότι δεν είναι φαβορί σε κανένα από τα τρία ματς που απομένουν για τη διοργάνωση. Δεν ξέρω που θα βγάλει όλο αυτό, αλλά είναι δεδομένο πως εδώ που είμαστε η ΑΕΚ μπορεί να κοιτάζει με περηφάνεια όσα έχει κάνει και να πιστεύει, πως το μέλλον μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο.